Arriva la carta acquisti per la spesa: fuori chi ha il reddito di cittadinanza

Non solo. Nel novero delle esclusioni indicate dal decreto attuativo ci sono i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis coll); indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (Cig); ogni altra forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Proibiti gli alcolici

La carta acquisti sarà utilizzabile solo per le spese alimentari di prima necessità. Non è in alcun modo ammesso l’acquisto di bevande alcoliche.

Il buono potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Per questi ultimi sarà necessario stipulare una convenzione. L’accreditamento passerà per una domanda da presentare (anche in via telematica) al Masaf.

L’esercizio dovrà aderire a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità da attuare anche attraverso apposita scontistica praticata a favore dei possessori delle carte. La convezione dovrà prevedere le modalità della comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità.