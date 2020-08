Arriva il Codice del 110%: con il Sole tutte le norme sul bonus caso per caso Il fascicolo di 128 pagine è in edicola a partire dal 25 agosto: contiene le istruzioni per individuare le soluzioni corrette per l’accesso ai benefici della Redazione

Tutte le regole che servono per capire i nuovi incentivi per la casa, in particolare il superbonus, e sciogliere i dubbi situazione per situazione, condomini e ville familiari.

Dalle disposizioni del decreto Rilancio ai provvedimenti attuativi del ministero dello Sviluppo economico e dell’agenzia delle Entrate, le norme sono state raccolte in «Bonus 110% - Il Codice», un fascicolo speciale di 128 pagine che Il Sole 24 Ore propone martedì 25 agosto in edicola.

Si tratta uno strumento di consultazione rapida, che consente di avere sempre sottomano tutte le misure essenziali, come le indicazioni che spiegano i singoli interventi agevolati e le asseverazioni dei professionisti, oltre alle regole sul visto di conformità e sulla cessione del credito.

Un vademecum normativo che aiuta contribuenti e professionisti a individuare la soluzione giusta per la propria situazione e per quella dei propri clienti.