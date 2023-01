Arriva la Dashcam che controlla l’auto 24 ore al giorno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Garmin ha scelto il CES 2023, per presentare la sua ultima novità nel campo delle dash cam. La nuovissima Dash Cam Live emerge dalla massa di altri prodotti simili per una caratteristica molto utile, ovvero offre connettività LTE. Queto significa si può accedere alla vista esterna della propria auto sempre e ovunque, utilizzando l'app apposita da scaricare sul proprio smartphone.

Per poter usufruire di questa funzione bisogna però mettere in preventivo l'acquisto di un piano di abbonamento LTE Vault offerto dalla stessa Garmin che ha un costo a partire da 11 euro al mese, a cui bisogna aggiungere il costo della Dash Cam Live che è di 400 euro.

Questo piano LTE da abbinare alla Dash Cam Live è praticamente obbligatorio se si vogliono sfruttare appieno tutte le funzioni “smart” che è in grado di offrire, dal live view, passando per rilevamento della posizione fino agli avvisi di furto.

Infatti è possibile ricevere sul proprio smartphone tramite l'app Garmin Drive un’immagine HD con risoluzione a 1440p con una visuale a 140 gradi dell'auto, quando si è in marcia e, soprattutto quando il veicolo è posteggiato. In tempo reale quindi si ricevono anche avvisi nel caso l'auto stia per subire un furto o quando ci sono altri potenziali pericoli. Il tutto per offrire la massima tranquillità anche quando non si ci si trova vicini al proprio mezzo.

Il filmato viene registrato su una scheda microSD (inclusa) ed è contrassegnato da ora, data e posizione (è integrato un modulo GPS), in modo da avere tutte le informazioni principali se il filmato si rendesse necessario come prova per stabilire, ad esempio, la ragione o il torto in caso di sinistro. Tuttavia, è con la connessione dati LTE attiva che si rivelano i veri vantaggi di questo dispositivo. I vari filmati vengono anche salvati sui server cloud di Garmin per un massimo di 24 ore (o più a seconda dell’abbonamento), e sono quindi facilmente accessibili tramite l’app mobile, che consente anche di salvarli o condividerli su un altro dispositivo senza alcuna limitazione temporale.