Arriva il Ddl sulla montagna: mutui e agevolazioni per gli under 35 e incentivi per gli agricoltori

Convincere i giovani a restare in montagna, in modo tale che gli oltre 4mila comuni che in Italia sorgono su territori montani oltre a un passato fatto di storie e tradizioni possano avere anche un futuro,favorendone il ripopolamento. È questo uno degli obiettivi del disegno di legge in 19 articoli (“Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”) collegato alla manovra di bilancio che giunge sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione dell’esecutivo a Palazzo Chigi è in corso.

In termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 kmq che definiscono l'estensione delll’Italia, 147.517,38 sono occupati dai comuni montani. Ne deriva, quindi, che la superficie montana complessiva occupa il 49% di quella nazionale. Dal 2011 al 2019 solo nei comuni totalmente montani la popolazione ha subito un calo di 149.371 unità e la densità abitativa media si è assestata su 61 abitanti/kmq, a fronte di una media nazionale pari a 197 abitanti/kmq. Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate.

In pancia il provvedimento ha soluzioni ad ampio spettro, a cominciare da misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”. Ma anche un credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2022 al 2025, per gli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l'ambiente e il clima. I rifugi di montagna possono essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del ministero della Difesa.Sono inoltre previste soluzioni per favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso ad internet.

Fondo da 100 milioni nel 2022 per lo sviluppo delle montagne italiane

E ancora: si delinea una Strategia nazionale per le montagne italiane su base triennale cui viene affidata la definizione di interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale delle aree interessate. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della strategia. È costituito un fondo (Fosmit): istituito dalla legge di bilancio per il 2022 con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Misure fiscali di favore per le imprese montane “giovani”

Sono previste misure fiscali di vantaggio a favore di piccole e microimprese che intraprendono la propria attività nei comuni montani in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 35 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge. La soluzione prevista nel ddl, in particolare, riconosce, per i primi tre periodi d'imposta decorrenti dall'anno di inizio dell’attività, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.