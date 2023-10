Arriva la Festa delle Offerte di Amazon: 48 ore di promozioni per i clienti Prime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex, Samsung, iRobot, Oral-B, LG, Lenovo. Senza ovviamente dimenticare i prodotti a marchio Amazon come la famiglia di smart device Echo. Sono tanti, tantissimi, i marchi che popoleranno la Festa delle Offerte Prime 2023, promozione che Amazon mette in campo in preparazione alla prossima stagione natalizia e che costituisce una sorta di “sfizioso” antipasto del Black Friday di fine novembre, l’appuntamento clou per chi vuole approfittare di grandi risparmi per i propri acquisti online.

L’evento scatta il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 del giorno dopo: ben 19 i Paesi del mondo coinvolti in praticamente tutti in continenti del globo, Stati Uniti in testa e Italia compresa. La due giorni di offerte, bene precisarlo subito, è riservata ai clienti del servizio Prime (che combina le consegne gratuite in un giorno e l’accesso alla piattaforma di streaming Prime Video) e che hanno sottoscritto il piano in abbonamento annuale o mensile (che costano rispettivamente 49,90 euro e 4,99 euro).

Per chi ancora non è cliente Prime (sono oltre 200 milioni gli iscritti nel mondo), Amazon mette a disposizione la prova gratuita di 30 giorni e con essa la possibilità di accedere agli sconti della Feste delle Offerte Prime. Identica opportunità è riservata anche agli studenti, per i quali il periodo di prova (l’abbonamento costa 2,49 euro mese) è esteso a sei mesi.

Come funziona e come farsi trovare pronti

Una vera e propria maratona per gli amanti dello shopping , come la definisce qualcuno, maratona alla quale è consigliabile arrivare preparati per evitare di perdere occasioni che difficilmente si ripeteranno nel corso dell’anno. Innanzitutto è bene sapere che, una volta scattato l’evento, tutte le offerte saranno pubblicate nella pagina in aggiornamento continuo dedicata a questo appuntamento.

Chi ha già partecipato ad eventi di questo genere saprà che non è così scontato poter cogliere le proposte più vantaggiose e approfittare degli sconti più importanti sugli articoli preferiti. Alcune offerte, infatti, avranno una durata estremamente limitata, con una finestra che può durare anche solo 15 minuti.