Arriva Fiat 500X Sport, il crossover mette i muscoli di Corrado Canali

2' di lettura

Svelata nella sede della Figc di Coverciano, la nuova Fiat 500X in versione Sport che sarà protagonista di ben tre porte aperte di settembre, quello del 14-15, del 21-22 e del 28-28 settembre già programmati per spegiare al pubblico l'inedita promozione Zero + Zero.

L'allestimento Sport per il crossover Fiat prevede la disponibilità del motore 1.300 cc a benzina Turbo Firefly nella versione da 150 cv e 270 Nm di coppia con cambio automatico a doppia frizione. La vettura alla guida offre un feeling sportivo impensabile per una vettura a “ruote alte” e con dei cerchi in lega da 18” o anche da 19” opzionali), abbinati all'assetto più basso di 13 mm, ma anche con ammortizzatori Frequency Selective Damping (Fsd) e la una nuova taratura del servosterzo elettrico.



Tutti insieme gli interventi ha consentito di migliorare dell'8% l'accelerazione laterale, con un feeling di guida ancora più preciso anche ad alta velocità, con una riduzione del 26% del sottosterzo e fino al 17% il sovrasterzo. Oltre al 1.300 cc del test con cambio Dct, la 500X Sport potrà essere ordinata con tutte le altre motorizzazioni della gamma: il benzina 1.000 cc T da 120 cv e i turbodiesel 1.300 cc da 95 cv e 1.600 cc da 120 cv.

In esclusiva per la 500X Sport è stata anche realizzata la colorazione rossa, abbinata ai particolari grigio in titanio per maniglie, paraurti sportivi, modanature e calotte degli specchietti laterali. Inoltre nel paraurti dietro è stato integrato il terminale di scarico cromato a doppia uscita che rende subito riconoscibile la nuova versione Sport.



Nei prossimi mesi si aggiungeranno alle opzioni come i cerchi di lega da 19” firmati da Mopar con cinque inserti intercambiabili e in diversi colori dedicati. Gli interni della 500X Sport sono caratterizzati dal padiglione e dai montanti di tessuto scuro, dalla grafica specifica del display della strumentazione di colore rosso, dal pomello del cambio d'alluminio, dal volante di pelle con sezione inferiore piatta e dalla finitura grigio titanio della plancia con particolari Myron e Rosso Seduzione.



I sedili sportivi specifici del nuovo modello sono rivestiti con tessuto nero con inserti di vinile e impreziositi dal logo 500 grigio e da cuciture grigie e rosse. Gli inserti d'Alcantara per volante e quadro strumenti, i rivestimenti di pelle e la pedaliera di metallo sono, invece, opzionali.

La dotazione di serie della Fiat 500X Sport include i gruppi ottici Led anteriori e posteriori, il Traffic Sign Recognition con Speed Advisor, il Lane Assist, l'infotainment Uconnect compatibile con Apple CarPlay e Adroid Auto, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriori e il freno a mano elettrico.

La nuova Fiat 500 X è già in vendita a prezzi di listino a partire da 24.500 euro o anche nella promozione che prevede zero anticipo e zero interessi con una rata di appena 189 euro per complessivi 72 mesi.