Bitcoin, arriva il fixing: un prezzo di riferimento per le criptovalute

Sarà forse per invidia nei confronti dell'oro fisico che mantiene la tradizione del fixing, ma d'ora in poi anche quello che si candida a diventare l'oro per l'era digitale avrà il suo “cryptofixing”.



In un mercato come quello delle criptovalute che si vanta di operare in continua, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, un valore giornaliero potrebbe sembrare inutile: per chi deve comprare o vendere il prezzo che vale è quello del momento e dell'exchange scelto. Ma un mercato finanziario che...