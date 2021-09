Arriva il green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro: ecco come funziona nel resto della Ue

In alcuni Stati il confronto si è tradotto nella fornitura di informazioni, in altri in vere e proprie concertazioni, soprattutto nei Paesi che hanno previsto l’erogazione di incentivi alla vaccinazione per i lavoratori. Hanno previsto incentivi Austria, Germania, Olanda, Svezia e Svizzera, ma il tema è controverso.

Condivisione con i sindacati e privacy

«Di fatto, dinanzi a un quadro incerto – spiega l’avvocato Edgardo Ratti di Littler Italia – per le aziende la condivisione è stato finora un percorso necessario. Davanti cioè all’incertezza normativa, l’appoggio del sindacato ha rappresentato un passaggio necessario per operare in sicurezza». Da questo punto di vista, l’introduzione del green pass su larga scala per accedere ai luoghi di lavoro privati, porrebbe l’esigenza di calare l’obbligo nelle singole realtà aziendali. In generale, poi, in tutti i Paesi dell’area Ue è necessario raccordarsi con le disposizioni sulla privacy previste dal Gdpr, in base alle quali non sarebbe consentito ai datori accedere alle informazioni sullo stato vaccinale dei lavoratori.