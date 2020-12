Arriva la “Guida Michelin dei poveri”, per sapere dove mangiare, dormire e lavarsi Nuova edizione della guida della Comunità di Sant’Egidio per le persone senza dimora di Nicoletta Cottone

Ripensare la società a partire dagli ultimi. É questo l’obiettivo della nuova edizione di “Dove mangiare, dormire, lavarsi”, una guida della Comunità di Sant’Egidio per le persone senza dimora. Per chi dorme al freddo, sotto le stelle, con la pioggia o col sole, per chi non ha da mangiare un pasto caldo, per chi non sa dove andare a lavarsi. É chiamata la “Guida Michelin dei poveri» e spiega in 265 pagine tutti gli indirizzi utili per chi vive in strada.

Dai numeri di emergenza ma soprattutto ai riferimenti di Ambulatori medici, Servizi medici itineranti, Ambulatori pubblici, Day Hospital Malattie Infettive, Case della salute e Ospedali. Ancora nella guida ci sono gli indirizzi dei centri di Ascolto, Orientamento e Aiuto compresi i Centri di ascolto parrocchiali e gli Empori della solidarietà. Sono segnalati anche i Centri Anti Usura e i Servizi Sociali e anagrafici. Tutto con i relativi orari.

Emergenza freddo, più posti a Milano rispetto a Roma

«Si parla tanto nuovi poveri in più. Vorrei segnalare che per chi è senza fissa dimora tutto è più difficile, a partire dal fatto che i posti per dormire sono diminuiti per il distanziamento. E' vero che è stato fatto un bando per l'emergenza freddo ma ancora non parte», ha sottolineato il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in una conferenza stampa intitolata “Ripensare la società a partire dagli ultimi”. «Quello che ci preoccupa - ha continuato - è che da un confronto tra Roma e Milano per l'emergenza freddo, emerge che Milano ha attivato 790 posti in più e Roma soltanto 300 mentre 800 li gestisce normalmente. È una sproporzione tanto più grande se pensiamo al fatto che il Comune di Roma beneficia invece del sostegno di una grande rete che da' ben 1700 posti per dormire a chi non ha dimora».

Appello a prefetto,aprire ricoveri

«Perciò - è l'appello lanciato da Impagliazzo - le istituzioni si facciano più impegnate a venire incontro alle esigenze di questi poveri. Il nostro è un appello urgente per piani adeguati per l'inverno. Dove finiscono tutte queste persone con il maltempo? Chiediamo - ha aggiunto - di realizzare con urgenza a Roma queste strutture e ci appelliamo al prefetto perchè possa fare rete per trovare immobili di pronto utilizzo per i senza fissa dimora: ci sono tante caserme, ci sono hotel chiusi. Che ci sia un cabina di regia per tutto questo. C'è uno sforzo che abbiamo notato da parte della Regione, quello che noi chiediamo alla prefettura è che si trovino i posti dove dormire, lo diciamo perchè notiamo la lentezza del Comune di Roma».

Il nodo delle ricette elettroniche per gli stranieri a Roma

Impagliazzo ha sottolineato poi le «difficoltà di 19mila stranieri a Roma a fare prevenzione perchè non hanno accesso alle cosiddette ricette elettroniche». «Va superata - ha aggiunto - l'eccessiva burocratizzazione delle procedure per ottenere aiuto e sostegno e per questo chiediamo di fare rete con istituzioni e ospedali». Per quanto riguarda il coinvolgimento della stessa Comunità di Sant'Egidio, «riapriremo a giorni la chiesa di san Calisto per l'ospitalità notturna, abbiamo poi un nuovo centro notturno anche a Ostiense e ringraziamo tanti circoli del Pd che si stanno attivando anche per la distribuzione dei pacchi».