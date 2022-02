Arriva la holding per investire nelle startup dei cervelli in fuga

Ascolta la versione audio dell'articolo

I suoi fondatori sono due “veterani” del venture capital all'italiana, Loris Lanzellotti e Alberto Emprin, investitori seriali in campo tech e una lunga lista di startup sulle quali hanno scommesso, fra cui nomi noti come D-Orbit, Everli e Satispay.

La nuova avventura si chiama Excellis ed è una holding di partecipazioni la cui missione è quella di investire in quote di minoranza di startup estere fondate da ricercatori e scienziati italiani partendo dei centri di ricerca delle più prestigiose università tecnologiche europee (Svizzera e Regno Unito in primis) e nordamericane.

Che vi sia una sottovalutazione di questo fenomeno lo dicono i numeri: negli ultimi anni quasi tre quinti dei fondi dell'European Research Council (Erc) assegnati a ricercatori del Belpaese per progetti di ricerca applicata hanno finanziato laboratori di università estere dove questi stessi ricercatori lavorano e insegnano.

Alberto Emprin e Loris Lanzellotti

Excellis nasce per l'appunto con la finalità di mantenere il legame con l'Italia delle aziende che nascono all'estero per opera dei talenti nostrani e di fornire nel contempo un'opportunità unica per gli investitori italiani.

«Partiamo con una dotazione finanziaria significativa - spiega in proposito Lanzellotti - che ci consentirà di chiudere e di annunciare i primi investimenti già a partire dal mese prossimo, con l'obiettivo di raccogliere 5 milioni di euro per finalizzare un aumento di capitale entro la prima metà del 2022».