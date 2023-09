Arriva Huawei Watch GT 4, lo smartwatch di design per vivere meglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il titolo all'evento di presentazione tenutosi a Barcellona, “Fashion Forward”, lasciava intendere da giorni come l'azienda cinese avesse in serbo un annuncio di prodotto molto orientato al connubio fra tecnologia e moda e stile. Per festeggiare degnamente i suoi primi dieci anni nel mondo dei dispositivi indossabili e rivendicare un ruolo di primo piano nell'ambito delle tecnologie wearable, Huawei ha tolto i veli al Watch GT 4, l'ultimo nato della sua serie top di gamma.. Il nuovo orologio intelligente si rende disponibile da subito all'acquisto sullo store online ufficiale a partire da 249,90 euro per la versione maschile Black Rubber da 46mm con cinturino in fluoroelastomero per arrivare ai 399,99 del modello Silver da 41mm più adatta al pubblico femminile con cinturino in acciaio inossidabile e rifiniture dorate.

Lo stile fa rima con versatilità

Lo slogan che accompagna il debutto del Watch GT 4 si può sintetizzare così: focus sulle abitudini di vita più salutari della persona e al contempo massima attenzione alla componente estetica, che si traduce nel design classico degli orologi tradizionali e nella possibilità di scegliere fra un quadrante a ghiera ottagonale e uno glamour a pendente ispirato alla gioielleria di lusso. Un fashion gadget che cambia faccia insomma, abbinando a materiali di qualità il plus della versatilità (diverse le configurazioni di cassa e cinturino disponibili) per valorizzare l'identità del prodotto ed incontrare lo stile di vita dell'utente. È possibile infatti personalizzare anche il display dell'orologio in base al proprio gusto e sperimentare soluzioni differenti scegliendo tra oltre 25mila quadranti disponibili tramite l'app Huawei Health.

Più intelligenza per il benessere e il controllo della salute

Detto che l'aggiornamento software dell'interfaccia Armony OS per Android e iOs è già scaricabile, il nuovo orologio si presenta come un apparecchio in grado di gestire in modo attivo lo status del proprio benessere, a cominciare da una maggiore precisione del monitoraggio dei battiti cardiaci, affidato all'intelligenza artificiale, per arrivare al potenziamento delle funzionalità dedicate al controllo dell'attività fisica, dei cicli del sonno e del ciclo mestruale. Fra le doti del Watch GT 4 non passa inosservata in particolare la tecnologia TruSeen per la verifica in tempo reale dei parametri vitali: giunta alla versione 5.5+, incorpora un sistema di miglioramento del segnale a canali multipli basato su un algoritmo proprietario di deep learning. Fra i progetti in via di sviluppo basati sulle capacità dell'AI e legati al tema della salute personale spicca invece l'analisi del comportamento del corpo ad alta quota.

Le nuove funzionalità per il fitness e lo sport

Il Watch GT 4, come dicono i responsabili del prodotto, è anche un perfetto companion per l'allenamento, visualizzando a display le proprie statistiche giornaliere (calorie bruciate, durata dell’esercizio e attività mentre si è in piedi) e tenendo traccia degli esercizi di fitness svolti quotidianamente per completare i tre anelli di attività disponibili. Un altro pregio dichiarato del nuovo smartwatch sono le oltre 100 modalità sportive monitorabili per il calcolo delle prestazioni, lo stato fisico e la gestione intelligente delle calorie, con le novità assolute del padel e degli e-sports. Chi pratica escursionismo e corsa, inoltre, può usufruire del tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band a cinque sistemi che migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti, anche quando si corre in città e la densità strutturale potrebbe potenzialmente ostacolare la ricezione del segnale. La presenza di una nuova antenna “girasole”, la più performante di tutti i wearable Huawei, promette in tal senso capacità avanzate di tracciamento facilitando l'orientamento ideale del device verso il satellite. L'autonomia della batteria, infine, è garantita al limite dei 14 giorni per un utilizzo tipico con tutte le nuove feature.