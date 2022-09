Arriva iPhone 14, ecco le migliori offerte per acquistarlo con gli operatori telefonici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il 16 settembre arrivano gli iPhone 14, la nuova gamma della Apple, e anche questa volta se vogliamo provare a risparmiare sull'acquisto val la pena dare un occhio alle offerte degli operatori. Tim, Fastweb, Wind Tre, Vodafone e Iliad propongono diverse soluzioni a rate, con o senza anticipo. Costo a cui sommare quello di una loro offerta, a scelta dell'utente, da abbinare per telefonate e GB.

Ma quanto si risparmia? Va detto che i nuovi modelli iPhone sono più costosi dei 13 e non sempre l'operatore ci permette di decurtare il prezzo. Bisogna indugiare in un paziente lavoro di confronto tra quanto offre l'operatore – a rate e con eventuale anticipo – e il prezzo Apple ufficiale, che pure può essere rateizzato senza interessi né sovrapprezzi.

Apple dà qualche sconto inoltre a chi permuta il vecchio iPhone (da 30 a 760 euro). Ultimo aspetto: bisogna anche capire se ci piacciono, per costi e altre caratteristiche tra cui la copertura del network, le offerte dell'operatore telefonico scelto. Chi sceglie l'ultimo iPhone certo vuole il meglio in fatto di rete, anche 5G.

Grosso modo si può dire che il solo vantaggio del comprare l'iPhone tramite operatore, con 30 o 24 rate, è la possibilità di risparmiare. Scartiamo subito quindi quelle offerte che non ci danno nessuno sconto per il modello da noi preferito.

Secondo vari calcoli del Sole 24 Ore, a seconda delle combinazioni possiamo ambire a un risparmio di qualche decina di euro fino a circa 200, se prendiamo l'iPhone 14 con un operatore.

Il consiglio è anche quello di sfruttare l'occasione del nuovo iPhone per fare un cambio operatore verso tariffe più economiche e/o con più GB.

Ricordiamo infine che il Pro Plus sarà disponibile solo dal 7 ottobre.

Tim

Con Tim ci sono queste tariffe: iPhone 14 a partire da 34 euro al mese, iPhone 14 Plus da 39 euro al mese, iPhone 14 Pro da 45 euro al mese, iPhone 14 Pro Max da 50 euro al mese.Senza anticipo. Come sempre sono 30 rate mensili.I prezzi indicati si riferiscono al taglio base da 128 GB.Esempio di offerta indicata con iPhone è 5G Power Smart, tariffa che include minuti e sms illimitati, 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese. I GB sono illimitati per i clienti Tim su rete fissa.

Loading...

Vodafone

Ecco invece lo specchietto per Vodafone. iPhone 14 a partire da 34.99 al mese (contributo iniziale 99.99). Per iPhone 14 Plus si parte da 40.99 al mese con contributo iniziale pure di 99.99.iPhone 14 Pro a partire da 42,99 al mese e contributo iniziale 199. iPhone 14 ProMax a partire da 43,99 al mese per 24 mesi (contributo iniziale 299). Attenzione: le rate mensili sono 24 invece delle solite 30.Con Red Pro a 14,99 euro al mese abbiamo minuti, sms illimitati, 50 GB (stesse caratteristiche dell'offerta Tim, come si vede). Però se siamo utenti Vodafone sul fisso c'è Family Plus a 9,99 euro al mese, tutto ilimitato.

Iliad

Iliad come sempre chiede di essere stati suoi clienti da almeno tre mesi. iPhone 14 è disponibile da 27 euro al mese con anticipo di 209 euro. Per l'iPhone 14 Plus si parte da 30 euro con anticipo di 269 euro. iPhone 14 Pro disponibile a partire da 33 euro al mese con anticipo di 339 euro. Per iPhone 14 Pro Max si passa a 37 euro al mese e anticipo di 369 euro. Rate sempre 30, mensili.Consigliabile l'offerta Flash 150, minuti e sms illimitati, 150 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese e altrettanti una tantum per l'attivazione.

Fastweb

Ecco le offerte Fastweb, tutte senza anticipo e 30 rate mensili: iPhone 14 da 33,30 euro al mese, iPhone 14 Plus da 37,62 euro, iPhone 14 Pro disponibile a partire da 42,97 euro al mese, iPhone 14 Pro Max da 47,97 euro. Nell'offerta Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB in 4G e 5G il costo è 7,95 euro al mese.