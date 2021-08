Arriva Ita ma la Sardegna rischia di perdere le tariffe aeree calmierate

3' di lettura

Tutti nelle mani della nuova compagnia aerea. E mentre i lavoratori, da Alitalia a Air Italy, sperano nel nuovo corso, i collegamenti per la Sardegna, dovranno fare i conti con l'incognita della continuità territoriale per i residenti che, almeno per il momento, rischia di sparire.

Ossia il regime che consente ai residenti di viaggiare dagli scali sardi di Cagliari Elmas, Olbia e Alghero, verso Roma e Milano a tariffe calmierate. Prezzi ridotti che la compagnia aerea può garantire in virtù della compensazione economica pubblica legata alla convenzione stipulata con la Regione.



Nodo tariffe per residenti



Proprio qui però si presenta il problema. La nuova compagnia Ita non può ereditare le rotte da Alitalia e quindi, neppure la convenzione con la Regione. “Qui sorge il caso - dice Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Sardegna - perché non potendo Ita ereditare la convenzione di Alitalia è necessario attivare una procedura, di cui ora non si sa nulla, per garantire i collegamenti a prezzi calmierati”.



Una soluzione provvisoria



Per il sindacalista l'unica strada da seguire è quella di una “manifestazione di interesse per un'assegnazione provvisoria”, il tutto in attesa che si faccia il nuovo bando. “Dal 15 ottobre si deve intervenire con un procedimento di emergenza per garantire i prezzi dei biglietti calmierati ai residenti - argomenta - poi si deve lavorare per il resto. Anche perché i tempi di un bando internazionale prevedono una pubblicazione di sei mesi e poi altri sei mesi. Non è ammissibile lasciare i passeggeri senza continuità territoriale per un anno”.



Nodo personale



Non manca poi la preoccupazione per il futuro dei lavoratori. Perché, “sulla newco ITA continuano a persistere le forti perplessità rispetto ad un piano industriale con un numero di aeromobili troppo esiguo per poter soddisfare non solo le esigenze dei passeggeri ma garantire i livelli occupazionali espressi dalla ex compagnia di bandiera”.



Vertenza Air Italy



Nella partita dei trasporti aerei c'è poi la questione relativa alla compagnia aerea sardo qatariota Air Italy in liquidazione dal febbraio del 2020. Il 31 dicembre di quest'anno scadrà la cassa integrazione per i quasi 1.400 dipendenti distribuiti tra gli hub di Olbia e Malpensa. “E' necessario che si trovi una soluzione - argomenta - che passi anche per l'intervento delle due Regioni coinvolte che sono la Sardegna e la Lombardia. Oltre che del Governo”.