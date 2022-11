Arriva in Italia Caviar Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un ponte tra Milano e la Persia. All'insegna di uno dei prodotti alimentari più pregiati e rari al mondo. Il puro caviale persiano è sbarcato in Italia grazie a Caviar Milan, startup nata da pochi mesi da un'intuizione di Mahsa Mehrnam, Direttore Generale, che ha voluto così mantenere un profondo legame con la sua terra d'origine, importando in Italia le ricercate uova di storioni dall'Iran.

« Proprio sulle rive meridionali del Mar Caspio spiegano dalla società - Caviar Milan alleva storioni liberi di nuotare in vasche dove è stato ricreato il loro habitat naturale: grazie all'utilizzo dell'acqua e della sabbia degli affluenti del grande lago salato, i pesci crescono in un ambiente del tutto simile all’originale, senza farmaci e accorgimenti artificiali. Una caratteristica che regala al caviale gusto e salinità inconfondibili. La freschezza è, invece, garantita da metodi di confezionamento naturali, mettendo sotto sale le uova prima del loro confezionamento. Il prodotto arriva a Milano per via aerea tramite la catena del freddo, senza aver subìto sbalzi di temperatura e con certificazione del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale»

Caviar Milan si declina in quattro finissime tipologie di caviale: Royal Sevruga e Baerii, che è l’unione di due storione piccoli (il Baerii, appunto originariamente noto come storione siberiano, e il Sevruga); Royal Beluga, che è lo storione più grande che regala un caviale dal grigio chiaro al grigio scuro, molto apprezzato per i suoi grandi granuli e la pelle delicata; Imperial Beluga, che nasce da due esemplari Huso, quindi di razza purissima, il più grande della famiglia degli storioni che può raggiungere anche i 1.000 chili per una lunghezza di sei metri; l'Almas Beluga, il più pregiato caviale in commercio, di rarissimo colore bianco brillante dovuto alla mancanza di melanina, prerogativa genetica di pochissimi membri della specie Huso Huso.Il caviale iraniano Caviar Milan è acquistabile online su caviarmilan.com e a Milano presso la storica Pescheria Pedol presso il Mercato Wagner.