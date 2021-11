Arriva in Italia il marketplace delle biciclette usate garantite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c'è dubbio che il mercato delle bici usate stia beneficiando dell'onda lunga del boom delle due ruote, che si è tradotto in una crescita del 14% per le bici tradizionali e del 44% per le ebike nel 2020. L’espansione non si arresta nemmeno nel 2021.

Un mercato, quello dell'usato, spinto al rialzo anche dalla cronica mancanza di componenti e accessori. Un collo di bottiglia che ha avuto come effetto deleterio quello di far rallentare le consegne agli acquirenti, che per una bici nuova arrivano ad aspettare anche 12-18 mesi.

Un effetto a catena – tra pandemia e crisi dei produttori asiatici - che ha avuto l'effetto di rallentare il mercato del nuovo e di dare un vigoroso impulso al quello dell'usato.

In questo contesto si inserisce Tuvalum, startup spagnola nata nel 2015, il cui obiettivo è quello di creare un sistema in cui fosse totalmente sicuro e conveniente comprare e vendere una bici di seconda mano. Oggi il suo marketplace digitale offre circa 2mila bici, un'ampia e diversificata selezione che spazia tra mountain bike e bici elettriche, da città e da corsa, provenienti da venditori privati e negozi.

Un ecommerce che mette in contatto domanda e offerta aggiungendo la garanzia di una transazione sicura. In pratica il venditore mette in vendita la sua bici sulla piattaforma decidendo un prezzo.