Arriva in Italia Trade Republic, fintech tedesca per il risparmio personale

L’obiettivo è “la democratizzazione della ricchezza”: niente a che vedere con chi vuole rubare ai ricchi per dare ai poveri. Ma l’idea alla base di Trade Republic è quella di risolvere quel “pension gap” tra pensione futura e livelli di stipendio che soprattutto in Europa costringe le persone a integrarla con investimenti privati. «I mercati dei capitali sono oggi la fonte principale per generare ricchezza sul medio-lungo periodo. L’idea da cui siamo partiti è che bisogna offrire alle persone una modalità semplice e flessibile per accedere a questi mercati», spiega Christian Hecker, Ceo e cofounder della startup tedesca con base a Berlino.

Trade Republic ha chiuso a fine maggio una round di finanziamento da 900 milioni di dollari, guidato da un colosso del venture capital come Sequoia, insieme a Tcv e Thrive Capital, con una valutazione lievitata a cinque miliardi di dollari che ne fa una delle fintech private a più alta crescita in Europa. Con questi fondi ora la startup, che conta oggi 1,1 milioni di utenti attivi in Germania, Austria e Francia, fa rotta sull’Italia, in cui punta a sbarcare entro fine anno: «Per noi è un mercato cruciale per lo sviluppo, un investimento di lungo termine dove poter fare breccia nei consumatori con un’offerta profilata e agile che faccia breccia in un mercato caratterizzato da alti costi e bassa qualità», sostiene Hecker.

Al pari di altre iniziative nell’ambito del trading, Trade Republic offre un servizio di investimento senza commissioni su un parco di oltre 8mila azioni internazionali, 1.500 Etf e quattro criptovalute, con una velocità operativa che permette di aprire un saving account in dieci minuti e acquistare azioni con meno di tre tap sullo schermo del cellulare: «Puntiamo a essere una piattaforma di investimenti e di risparmio, non una app di trading. Per questo privilegiamo una logica di lungo periodo, non speculativa. I nostri clienti, che per più della metà non hanno mai fatto un investimento, per l’80% investono su Etf piuttosto che su singole azioni».

I tre fondatori di Trade Republic: da sinistra Marco Cancellieri, Thomas Pischke e Christian Hecker

In questa logica l’investimento in saving account, piano mensile di risparmio, è a commissioni zero, mentre gli acquisti di singoli titoli sono caricati di una fee di un euro per operazione: «Non facciamo consulenza, ma la spinta con cui educhiamo i clienti è quella di investire per il loro futuro, in una logica di lungo periodo e con una forte diversificazione del portafoglio», aggiunge il 31enne Hecker, che ha fondato la società insieme a Thomas Pischke e all’italiano Marco Cancellieri, responsabile dell’app mobile.

A oggi Trade Repubblic, forte di una licenza bancaria tedesca, ha raggiunto un patrimonio in gestione da sei miliardi di dollari, che significa una media di poco inferiore ai 6mila dollari a utente. «Anche con il lancio in Italia puntiamo a raggiungere un pubblico potenziale di milioni di persone a cui offrire servizi di investimento convenienti ed efficienti rispetto a quelli offerti dalle banche tradizionali». Se tutto è gratuito, da cosa guadagna la startup che si definisce neo-broker? «Quando non guadagna dalle commissioni – spiega il Ceo -, un broker genera ricavi dagli sconti garantiti dalle piattaforme per accaparrarsi l’esecuzione degli ordini, le quali approfittano di una maggiore liquidità e Trade Republic garantisce ai propri clienti il best price senza guadagnare sullo spread»