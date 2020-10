Arriva l’antifurto Gps per l’e-bike con batteria autonoma e senza canone Trackting Evo è un tracciatore Gps con sistema di allarme di Danilo Loda



Trackting Evo è un nuovo antifurto “smart” pensato per proteggere le preziose e costose e-bike. Il prodotto, 100% italiano, innanzitutto non si scarica mai, visto che si autoalimenta direttamente tramite la batteria della e-bike o della mountain bike elettrica. Quando non si usa rimane attivo grazie alla batteria tampone che a sua volta si rigenera durante l'utilizzo della bici elettrica. Per questo motivo, la sua installazione deve essere eseguita da uno dei rivenditori autorizzati Trackting. Il suo peso estremamente ridotto (solo 12 g) permette in pratica di nasconderlo dove meglio si crede, nel vano motore, o in quello della batteria o anche nell'interstizio fra telaio e motore, zone che in alcun modo incidono sull'estetica della e-bike e comunque lo lasciano al riparo da tentativi di rimozione e anche dai temuti rilevatori wireless.

Il suo utilizzo è molto semplice: tramite un'app per smartphone si può abilitare e disattivare. Quando attivo, i sensori integrati rilevano se è in atto un tentativo di furto o manomissione e il sistema avvisa immediatamente, tramite una chiamata al cellulare, il proprietario dell'e-bike. Al tempo stesso inizia a tracciare in tempo reale la posizione del mezzo, e indica anche direzione e velocità. Trackting Evo consente di rilevare l'e-bike anche se si trova in luoghi chiusi, come garage o magazzini., quindi anche in assenza di segnale GPS.

Trackting Evo è proposto senza canone mensile, ma con un piano ricaricabile per lasciare totale libertà di utilizzo. Oltre che in Italia, lo si può utilizzare con tutti i servizi annessi anche in altri 49 Paesi europei. Il prezzo di lancio è di 179 euro e sarà disponibile entro fine anno nei rivenditori specializzati.