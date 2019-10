Arriva l’app che calcola la bolletta migliore per l’azienda Pöyry ha sviluppato un applicativo con cui capire il risparmio energetico delle imprese ma soprattutto per capire le tendenze dei costi e dei contratti di fornitura di R.E.I.

Ma siamo sicuri di usare bene l’energia e di non sprecarla? E come aumentare l’efficienza della propria azienda? Per capire che tipo di contratto energetico cercare, che tipo di fornitore di elettricità e gas preferire, che soluzione negoziale adottare, la tendenza di spesa che avrà sulle bollette. Una multinazionale della consulenza, la Pöyry, ha inventato un’app destinata alle imprese, soprattutto medie e piccole, in modo che i dirigenti o gli imprenditori possano valutare in modo facile se sono efficienti dal punto di vista energetico e che tipo di fornitura energetica meglio si attaglia all’azienda consumatrice.

L’applicativo realizzato da Pöyry Management Consulting Italia, filiale italiana della multinazionale finlandese Pöyry, si chiama Easy, lavora in cloud

e l’obiettivo è sopperire alle carenze del mercato: le grandi aziende possono investire in consulenti e in energy manager, ma le imprese medio-piccole hanno difficoltà a capire se rivolgersi ai tecnici delle società energetiche per conseguire un miglioramento e un risparmio energetico e non riescono a districarsi nel labirinto delle proposte tariffarie.

Molti dirigenti e molti imprenditori temono sempre che le società energetiche cerchino di vendere loro quanti più chilowattora possibile, e hanno sempre il dubbio che la consulenza in efficienza energetica nasconda un tranello. L’applicativo di Pöyry serve proprio a dissipare i dubbi.

Come funziona? Bisogna accedere al sito www.poyryenergymanagement.it e seguire le procedure per ottenere la licenza d’uso e i codici univoci d’accesso per accedere al portale in cloud e inserire i dati indispensabili per consentire l’analisi energetica dell’azienda.

Sono molti i dispositivi digitali che svolgono funzioni mirate nel campo delle misurazioni o dei calcoli per il fabbisogno energetico, ma in genere sono pensati per chi è esperto del settore.