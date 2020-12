Arriva l’atto terzo di Qashqai, la madre dei suv La casa lancia la terza sere del best-seller e un ambizioso piano sulle auto a ioni di litio di Giulia Paganoni

Presente e futuro di Nissan sono definiti da due tecnologie: elettrificazione e sistemi di assistenza alla guida Un percorso (soprattutto per l’elettromobilità) aiutato dall’impegno della casa nelle competizioni di Formula E. La grande novità è prevista per il 2021: si tratta della nuova Qashqai, terza generazione di un modello che ha cambiato la storia dell’auto introducendo nel 2006 la formula, ora dominate, di suv/crossover di media taglia e per tutti. Qashqai ha venduto più di tre milioni di unità solo nel Vecchio Continente.

La nuova generazione di basa sulla piattaforma Cmf-C dell’Alleanza Nissan-Renault, che presenta importanti novità dal punto di vista strutturale e tecnologico. Tutto questo si è tradotto in un risparmio di oltre 60kg di peso e una rigidità aumentata del 41% rispetto alla pretendete versione.

Nel rispetto della strategia del marchio, la gamma motori si compone di due opzioni elettrificate: il mild hybrid da 12 Volt (abbinato a un powertrain benzina 1.3 litri con due livelli di potenza) e il sistema e-Power, una tecnologia home made che si compone di motore elettrico, batteria a elevata potenza, motore benzina, generatore e inverter. La trazione è data esclusivamente dall’elettromotore e il propulsore termico serve solo per azionare il generazione e produrre energia. Ciò permette di non richiedere una batteria esterna e quindi non vi è l’ansia dell’autonomia, come può accadere con gli ev.

Aaggiornato anche il sistema di assistenza alla guida ProPilot, ora in grado di acquisire informazioni e aggiornare costantemente la guida a seconda delle variabili esterne. Il sistema può intervenire sulla regolazione della velocità, sulla frenata e anche sullo sterzo per prevenire bruschi cambi di direzione.

Il ProPilot è un sistema su cui Nissan ha investito molto e che, insieme alla propulsione elettrica rappresenterà, se ancora non lo è già, un elemento di differenziazione importante dei prossimi modelli.