Arriva l’eclissi di Luna più lunga del secolo, ma in Italia si vedrà ben poco

Avremo un’eclissi di Luna molto particolare venerdì 19 novembre, non totale al 100% ma lunga, molto lunga: ben più di tre ore, ma difficile da vedere in Italia, dato che inizierà alle ore 7 del 19, quando già albeggia. Il Nord, specie il Piemonte, potrà osservare le fasi iniziali, quando la bella Luna piena inizia da un lembo a diventare grigia.

Ma, visto che per il momento questa eclissi sarà la più lunga del secolo come durata, andrà avanti fino a oltre e 10 di mattina, quando il Sole non permetterà di apprezzare più che tanto, anche per gli occhi più esperti, la differenza. Chi si alza per lavoro o per portare i figli a scuola farà bene ad alzare gli occhi verso il nostro affascinante satellite che starà lì a iniziare lo spettacolo.

L'eclissi di Luna non è un fenomeno raro, anche se i media trovano sempre un motivo per incuriosire il pubblico, ce ne sono almeno due , ma anche quattro, ogni anno quando Sole, Terra e Luna sono sullo stesso piano, cosa che non avviene tutti i mesi dato che i tre corpi celesti orbitano su piani diversi.

Come funziona l’eclissi

In pratica pensiamo a una zucca, vista la stagione, sul tavolo da pranzo, e sarà il Sole, poi mettiamo accanto una mela, e sarà la Terra, e più lontana, ma non troppo, una piccola cipolla, la nostra Luna. In genere non sono affatto tutti e tre sulla tavola da pranzo ossia nello stesso piano dello spazio, se ci mettiamo sulla zucca a guardare, vedremo la Mela-Terra per sei mesi sopra il tavolo e per sei mesi sotto. Egualmente la piccola cipolla girerà attorno alla Mela-Terra ma inclinata.

Quando si trovano, da due a quattro volte l'anno, tutte e tre allineate sul tavolo, allora abbiamo l'eclissi di Luna, in cui la Terra getta la propria ombra e oscura la Luna. Come di sicuro parecchi lettori e lettrici avranno notato nel passato, la Luna non si oscura del tutto durante le eclissi , non diventa nera come il carbone come il Sole quando la Luna gli passa davanti rispetto a noi, ma resta in pratica rossastra.