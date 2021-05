Arriva l’estate, in Sardegna scattano le restrizioni nelle spiagge da tutelare. Da Villasimius (numero chiuso e ticket) a Stintino e l’Ogliastra

3' di lettura

Spiagge a numero chiuso ma non per Covid. Questa volta, seguendo un percorso tracciato da qualche anno, a dettare la linea che dispone un controllo degli ingressi e, in qualche caso il pagamento di un ticket in alcune spiagge della Sardegna, non è l'emergenza coronavirus e i protocolli (che restano comunque in vigore) ma la “necessità di tutelare il patrimonio ambientale”.

Si inizia il 1 giugno

Prima spiaggia in cui entrano in vigore controlli, numero chiuso e ticket, sarà la spiaggia della Pelosa di Stintino nel nord ovest sardo. I servizi saranno gestiti dall'azienda che ha vinto la gara d'appalto per una durata di 122 giorni.

Ingresso regolamentato

L'accesso a numero chiuso, 1.500 il numero massimo di persone che potranno accedere all'arenile, durerà sino al 30 settembre. «La concessione - fanno sapere dal Comune - prevede che l'aggiudicatario debba occuparsi del controllo degli accessi, della prenotazione e del pagamento, della informazione ambientale, della sensibilizzazione dell'utenza, dei servizi alla balneazione e dell'accessibilità per i diversamente abili».Gli accessi saranno regolamentati dalle 8 alle 18 e si prevede una presenza massima di 1.500 persone al giorno. Costo del ticket è di 3,50 euro e per coloro che lo avranno pagato l'utilizzo dei servizi igienici e delle docce (dalle ore 10 alle ore 20) sarà gratuito.

Regole e controlli

Quanto ai controlli, degli accessi avverranno attraverso il Qr Code o barcode, l'utilizzo del braccialetto identificativo con colore e data diverso ogni giorno. Cinque gli accessi controllati. Sulla spiaggia, inoltre, dovranno essere rispettate le regole già stabilite negli anni passati, relativamente all'utilizzo delle stuoie e l'utilizzo dei lavapiedi all'uscita dalla spiaggia.

Le spiagge dell'Ogliastra

Confermati numero chiuso e ticket anche in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale. L'ingresso contingentato riguarderà, anche quest'anno le spiagge di Goloritzé, dove potranno accedere 250 persone, la spiaggia dei Gabbiani che potrà ospitare 300 persone. A Ispuligedenìe (Cala Mariolu) potranno entrare 700 persone mentre a Cala Birìala 300 persone. «Anche quest'anno, come in passato restano in vigore restrizioni e ticket che in alcuni casi è a offerta - dice Salvatore Corrias, sindaco di Baunei, il Comune dove ricadono le spiagge -. Si tratta di interventi necessari per preservare l'ambiente di queste aree».