Arriva l’estate: scattano i servizi integrati Italo-Itabus (treno+bus)

I punti chiave Le novità dell’estate

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Scatta l’estate di Italo, nel segno dell’intermodalità. La compagnia ferroviaria privata dell’alta velocità, che un mese fa ha acquisito e integrato Itabus (compagnia di trasporto su gomma a lunga percorrenza), da mercoledì 21 giugno offrirà connessioni di viaggio treno-gomma, con la comodità di un unico biglietto valido per entrambi i mezzi. Novità che riguarderanno, al momento, le principali mete turistiche dell’estate in Campania, Puglia e Sicilia, che saranno raggiungibili dalle grandi città del centro-nord. Un servizio intermodale, quello offerto dal gruppo Italo, che può vantare una flotta composta da 51 treni e 100 bus, attivi 24 ore al giorno tutto l’anno.

Le novità dell’estate

Ci sarà una linea dedicata a Pompei e Sorrento, effettuando il cambio presso la stazione di Napoli Afragola. Due viaggi di andata e due di ritorno, che collegheranno le località campane a Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino.

Loading...

Per quanto riguarda la Puglia, saranno servite le località di Polignano a Mare, Porto Cesareo, Nardò e Gallipoli: si arriverà alla stazione di Bari per poi andare con il bus verso le spiagge. Anche in questo caso quattro servizi giornalieri (2 di andata e 2 di ritorno), che consentiranno ai viaggiatori di raggiungere la Puglia da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma.

C’è poi la Sicilia, meta di turisti provenienti da tutto il mondo. Saranno servite le destinazioni di Giardini Naxos-Taormina, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Milazzo, Cefalù e Palermo: con il treno fino a Villa San Giovanni e da lì, con Itabus, si prenderà il traghetto per arrivare in Sicilia. Quattro collegamenti quotidiani (2 per andare e 2 per tornare) per connettere l’isola a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno.

Un’estate che vedrà Italo confermare i 118 servizi quotidiani, incrementando i viaggi verso la Calabria (da 6 a 8 ogni giorno) e introducendo 4 servizi “in doppia”, grazie all’unione di due treni Italo Evo, mettendo così 940 posti a disposizione. Questi servizi speciali saranno attivi sulla linea Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, per soddisfare l’alta domanda di trasporto tra le principali città italiane.