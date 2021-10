Arriva la Mach-E GT: la sportiva elettrica con i muscoli di casa Ford

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una propulsione con una coppia maggiore di qualsiasi veicolo da strada mai prodotto dal brand e l'accelerazione più elevata tra le auto a cinque posti dell'Ovale Blu: arriva così anche in Italia, scattando da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, Ford Mustang Mach-E GT.

È la versione più sportiva del suv elettrico del marchio e si distingue soprattutto per la potenza complessiva di 487 CV con 860 Nm di coppia, accompagnata a quel quid in più dato dalle sospensioni adattive MagneRide e dal sistema di frenata Brembo.

Potenza e autonomia

A guardarla, nelle sue riconoscibili cromie colori Cyber Orange e Grabber Blue, coi suoi cerchi in lega da 20 pollici di serie, e con la sua carrozzeria muscolare, le alte performance della motorizzazione si intuiscono. A proposito di motorizzazione, il doppio propulsore si affida a una batteria extended range da 88 kWh e la guida sportiva non intacca l’autonomia che resta piuttosto elevata, fino a 500 km WLTP.

Corre veloce Mustang Mach-E GT ma si ricarica anche veloce: la possibilità di ricaricare con una potenza fino a 150 kW le consente infatti di passare dal 10% all'80% della capacità della batteria in circa 45 minuti.

La GT presenta anche una calibrazione diversa del gruppo propulsore, con una maggiore proporzione di coppia sulle ruote posteriori rispetto ad altre varianti di trazione integrale. In questo un ruolo importante lo rivestono gli pneumatici, frutto di una collaborazione con Pirelli: le gomme sono infatti su misura con il design del battistrada appositamente progettato per accompagnare le prestazioni dell'auto, garantendo aderenza, stabilità laterale e una maneggevolezza da auto sportiva.

Tra le varie modalità di guida disponibili, chi sceglie Mustang MachE GT può anche scoprire la Untamed Plus, che scatena tutta la potenza del propulsore e non solo: la modalità consente anche di “ascoltare” il rombo -registrato- dell'endotermico V12.