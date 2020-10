Ecco la manovra da 40 miliardi: le misure dall’assegno unico al fondo vaccini. Stop alle cartelle esattoriali Interviene con misure per far fronte all’emergenza coronavirus con 6 miliardi sulla scuola, 4 miliardi sulla sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi e 5 miliardi per la proroga della Cig di Nicoletta Cottone

Interviene con misure per far fronte all’emergenza coronavirus con 6 miliardi sulla scuola, 4 miliardi sulla sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi e 5 miliardi per la proroga della Cig

Nel cuore della notte il governo ha varato la manovra per il 2021 da 40 miliardi per contrastare gli effetti della pandemia da coronavirus. La legge di bilancio approvata nella notte salvo intese, è infatti tutta in chiave anti-Covid-19. Interviene con 6 miliardi sulla scuola, 4 miliardi sulla sanità, 4 miliardi per il sostegno ai settori in crisi e 5 miliardi per la proroga della Cig. Misure per far fronte all’emergenza coronavirus, per limitarne l’impatto sul mondo produttivo e del lavoro, per rafforzare e mettere in sicurezza la sanità e stimolare la ripartenza del Paese. Approvato anche, via decreto, lo stop alle cartelle fiscali e ai pignoramenti fino al 2021.

Ecco le misure adottate nel disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Provvedimento che traduce il piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che sarà trasmesso alla Commissione europea. In attesa del testo finale, che sarà limato nei prossimi giorni prima di andare in Parlamento, ecco le misure adottate.

Sanità: 4 miliardi per l’emergenza Covid, arriva il fondo vaccini

Stanziati circa 4 miliardi per la sanità. Molte le misure del pacchetto, a partire dalla conferma per il 2021 di 30mila fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale. Il testo prevede un sostegno alle indennità contrattuali per queste categorie. Introdotto un fondo per l'acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all'emergenza sanitaria in atto. Aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo sanitario nazionale.

Famiglie: arriva l’assegno unico anche per autonomi e incapienti

Da luglio 2021 prevista una riforma per le famiglie, con l'introduzione dell'assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene anche prolungata la durata del congedo di paternità.

Mezzogiorno: fisco più vantaggioso per chi investe

Viene portata a regime la fiscalità di vantaggio per il Sud con uno stanziamento di 13,4 miliardi nel triennio 2021-2023. Arriva anche la proroga per il 2021 del credito di imposta per gli investimenti nelle Regioni del Meridione.