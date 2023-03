Arriva il marketplace con cashback del 50% in crediti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un marketplace che si muove tra moneta tradizionale, crediti via un cashback che arriva al 50% e l’economia circolare, strizzando l’occhio alle criptovalute. È questa l'idea alla base di Extraconomy, piattaforma ideata dall'imprenditore romano Andrea Sabbatini, co-fondatore della start up.

Nel marketplace di Extraconomy si può pagare con la moneta tradizionale, gli euro, ma è anche possibile usufruire di un sistema di cashback al 50%. Comprando un bene o un servizio, la metà del valore di quanto acquistato sarà restituito in Extracoin, una moneta complementare interna.

Loading...

Questi crediti saranno poi spendibili all'interno dello stesso marketplace, nonché convertibili attraverso un programma fedeltà. A queste due opzioni se ne aggiungerà presto una terza, la cripto-moneta Exc, già in fase di crowfunding, che, sfidando i rovesci delle criptovalute, faciliterà in futuro sia le attività sulla piattaforma che la diffusione di questa nuova forma di pagamento.

Su Extraconomy si possono trovare differenti categorie merceologiche: veicoli usati e corsi di formazione online, capi di abbigliamento, utensili per l'arredo ed articoli per l'infanzia, device elettronici, solo per citarne alcuni.

L'utente può scegliere se essere venditore o acquirente dei beni messi a disposizione sulla vetrina digitale per sfruttare la complementarietà del credito Extracoin che crescerà in base alle interazioni tra utenti sulla piattaforma stessa, aumentandone perciò, progressivamente, il potere economico. Usufruendo della vetrina di un marketplace già esistente, inoltre, si abbatteranno i costi relativi all'apertura e al mantenimento di un proprio e-shop, traendo vantaggio dalla rete della community che amplia le possibilità di business.