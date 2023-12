Arriva la neve al Nord, anche in pianura. Forte perturbazione per l’Immacolata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Temperature in discesa e neve su buona parte del Nord Italia. Dopo un weekend soleggiato, la parte settentrionale del Paese vivrà l’arrivo di nuove perturbazioni. Con neve, anche in pianura, fino a bassa quota sia lunedì che martedì. Si tratta di una «debole perturbazione atlantica - spiega 3BMeteo - che porterà accumuli modesti o poco rilevanti. Nevicate un po’ più consistenti interesseranno le Alpi occidentali e l’Appennino ligure, mentre il Triveneto sarà inizialmente meno coinvolto». A seguire «è attesa una nuova e più intensa perturbazione per la Festa dell’Immacolata».

Le nevicate al Nord

iLMeteo.it comunica che la pressione in calo provocherà lunedì nevicate in pianura al Nordovest, poi il maltempo si porterà verso le regioni centrali tirreniche verso sera, con fenomeni localmente intensi sulla Toscana settentrionale. Al Sud avremo un tempo maggiormente stabile per gran parte del giorno; peggiorerà soltanto in Campania, ma nella notte.

Spiega invece 3BMeteo sul suo sito: «Le nevicate da cuscinetto, così sono in gergo definite quelle che avvengono quando l’aria più mite e umida atlantica si sovrappone ad un cuscino di aria fredda, sono tipiche della Valpadana ma non sempre facili da prevedere soprattutto quando le termiche sono molto al limite. Domani e dopodomani avremo diverse situazioni favorevoli all’arrivo della neve fino in pianura ma non ovunque. Il cuscino manterrà bene sul Piemonte, parte della Lombardia soprattutto l’alta pianura e a tratti sull’Emilia occidentale cosi come in tutte le vallate alpine e prealpine soprattutto centro occidentali. Qui sussisteranno le condizioni per la neve in piano, altrove la quota neve sarà in rialzo per le infiltrazioni più miti di correnti meridionali che faranno salire lo zero termico».

La nuova perturbazione all’Immacolata

Da venerdì 8 Dicembre, giorno dell’Immacolata e inizio del Ponte, scrive il meteo.it che «giungerà di gran carriera un altro ciclone, questa volta più cattivo. Le condizioni del tempo sono previste in forte peggioramento subito al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio con precipitazioni abbondanti o molto abbondanti e spesso sotto forma di nubifragio. Nel corso della giornata le piogge forti si estenderanno anche al resto del Nord e del Centro per poi raggiungere pure il Sud verso sera. Se la previsione continuerà a essere confermata anche nei prossimi giorni probabilmente scatteranno delle allerte, per alcuni regioni anche rosse».

Nell’ultima settimana la neve è caduta in buona parte dell’Europa centro-settentrionale, in particolare nel sud della Germania. L’arrivo dell’inverno ha spinto il gas al rialzo dai minimi, certificando che la variabile che muove il mercato oggi non è più la guerra ma il clima. Dopo essere sceso al Ttf di Amsterdam lo scorso lo scorso 29 novembre a 41,3 euro al MWh, tornando ai livelli del 27 gennaio del 2022, ovvero un mese prima dell’attacco russo all’Ucraina, il prezzo del metano per le consegne a gennaio è salito venerdì del 3,34% a 43,50 euro al MWh. Si tratta del primo rialzo della stagione, ancora al di sotto però della soglia dei 50 euro superata tra lo scorso 10 ottobre e l’11 novembre per effetto della guerra tra Israele e Hamas. Per gli analisti si tratta di una normale reazione al peggioramento delle condizioni climatiche soprattutto nel Nord Europa, alle prese con gelo e neve.