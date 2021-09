Arriva la nuova Reno6 Series 5G, la scommessa di Oppo su giovani e design

2' di lettura

Oppo sembra avere le idee chiare: smartphone belli anche da toccare per la fascia media. Il produttore cinese che è riuscito in un anno a raggiungere il quarto posto nelle vendite in un mercato difficile come quello italiano ha presentato oggi alla Fondazione Louis Vuitton di Parigi due nuovi smartphone della famiglia Reno con una chiarissima vocazione al design. Oppo Reno6 5G e la versione Pro puntano diritto verso YouTuber, streamer e tutta quella fascia giovane di creatori digitali attenti agli aspetti artistici della comunicazione visiva.

Cosa è Oppo Glow?

La prima caratteristica che colpisce è infatti la cura per il design fisico dell'oggetto smartphone. La scelta in continuità con la serie Reno è stata questa volta quella di puntare su una finitura realizzata con un processo produttivo chiamato Oppo Glow in grado di sfruttare un milione di micron di cristalli prismatici. L'effetto è quello del congelamento della neve sulla superficie. Da quello che si può apprezzare dalla presentazione video la promessa è quella di offrire il luccichio della neve al sole.

I video live e gli effetti visivi

Secondo i manager di Oppo il secondo punto di forza è quello legato al video nella sua declinazione più giovanile delle live, cioè le dirette social. Durante l'evento hanno insistito sulla funzionalità di video-ritratto chiamata Bokeh Flare Portrait Video, una elaborazione in tempo reale in grado di conferire all'immagine una qualità migliore. Altre funzionalità di questo tipo sono AI Highlight Video per il rilevamento della luce ambientale e la modalità Ultra Steady Video per migliorare la stabilizzazione della ripresa e infine Ultra Dark che, come suggerisce il nome, rende ancora più luminose le riprese notturne.

Come è fatto Oppo Reno 6

La versione Pro appare la più interessante lato hardware con una Quad Camera con un sensore principale da 50 Mp sul retro e davanti una camera frontale da 32 Mp. La fotocamera utilizza l'ottimo sensore Sony IMX766, la batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida da 65W e il display è un AMOLED FHD+ da 6,55″ a 90 Hz, Come processore ha Snapdragon 870 5G tra i migliori della sua categoria. Siamo quindi nella fascia medio-alta. Anche sul fronte del prezzo: OPPO Reno6 Pro 5G è disponibile in Italia a 799,99 euro nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey, mentre è possibile acquistare OPPO Reno6 5G al prezzo consigliato di 499,99 euro, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.