Arriva il nuovo 730: novità per eredi, figli a carico e lezioni private

Impatriati

Altra novità riguarda gli impatriati. Per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a partire dal 30 aprile del 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Questa misura - va ricordato - è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

In questo quadro, i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono, invece, alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile.

Lezioni private e spese per istruzione

Un’altra novità riguarda l’imposta sostitutiva dell’Irpef (e addizionali) sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni. È prevista la possibilità di applicare una tassazione sostitutiva al 15% (da versare entro il termine per il pagamento dell’Irpef); è comunque sempre possibile optare per l’applicazione dell’Irpef ordinaria (i compensi vanno indicati nel rigo D5 del 730/2020 con il codice 5).

Accanto a questo, per l’anno 2019 l’importo massimo annuo delle spese per istruzione per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.

Riscatto contributi

Quanto alla detrazione per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (la cosiddetta “pace contributiva”), l’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.