Patto anti inflazione, da ottobre a dicembre prodotti a prezzi calmierati

La lista dei prodotti scontati

I prodotti oggetto di sconti saranno soprattutto alimentari di prima necessità. Tra questi: pasta, carne, passata di pomodoro, zucchero, latte, uova, riso, sale, farina, cereali, saponi, detergenti, pannolini, farmaci di largo consumo.

Il supporto delle aziende produttrici

L’iniziativa non può avere tuttavia il successo sperato senza il supporto, a monte, delle aziende produttrici nel taglio dei prezzi delle merci vendute ai supermercati. Per fortuna già diversi marchi hanno annunciato l’adesione alla campagna anti inflazione: da Barilla a Lavazza, da Mutti a Nestlé e Ferrero.

I timori dei consumatori

Nono sono però pochi i dubbi in merito all’efficacia del Patto. Secondo Assoutenti, la mossa potrebbe non determinare i risultati preventivati per colpa del caro carburanti. I prezzi alti di benzina e gasolio rischiano infatti di mandare in fumo i soldi risparmiati dagli italiani con gli sconti al supermercato. Da qui i la richiesta dell’associazione al Governo di intervenire, con un taglio sulle accise dei carburanti.

