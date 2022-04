Arriva Poco F4 GT, lo smartphone per gamers con i grilletti magnetici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Da noi si chiamerà Poco F4 GT, ha grilletti elettromagnetici,una nuova tecnologia mobile di raffreddamento chiamata LiquidCool 3.0 e un velocissimo sistema di ricarica ( HyperCharge) a 120W. È stato presentato nel corso di un evento di lancio del indipendente di Xiaomo insieme a nuovi auricolari Poco Buds Pro ispirati al videogioco Genshin Impact e a al primo smartwatch della serie Poco. Diciamo subito che non è il Rog Phone di Asus, un supersmartphone che costa nuovo più di un migliaio di euro per gamer professionisti o assatanti del gaming. E’ un telefono intelligente lato marketing, non solo per videogiocatori, ma con tantissimi applicazioni che piaceranno agli appassionati. Come anche il prezzo: si parte da 599 euro .

Come è fatto?

Come sappiamo conta l’archiettura e non il singolo componente. Tuttavia, questo nuovo smartphone ha molte caratteristiche da primo della classica e, come detto, alcune idee che i veri gamers apprezzeranno. A partire dal processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen a cui va aggiunta la memoria RAM LPDDR5 completa con fino a 6400Mbps per tempi di caricamento più brevi, insieme a una ROM UFS 3.1 aggiornata. Sembrano cose tecniche e piccole ma da chi gioco sono molto apprezzate. Poi lo schermo è un OLED da 6,67 pollici con refresh a 120 Hz, ha 8GB di memoria, connettività 5G e display per le impronte digitali sotto lo schermo. La batteria è molto capiente e veloce da ricaricare: 4.700mAh con ricarica 120W. In pratica lo smartphone, hanno spiegato i manager, può essere caricata completamente in 17 minuti

Loading...

Cosa piacerà ai gamer?

La gestione del calore. Un telefono che si riscalda subito è fastidioso. Il sistema di raffreddamento VC doppio da 4.860 mm² promette di abbattere le alte temperature, dando vita a un device potente e ottimizzato per eseguire intense sessioni di gioco. Si presenta anche come molto interessante il comparto audio è affidato a quattro altoparlanti realizzati da JBL

Colori e prezzi

Poco F4 GT sarà disponibile su po.co e su Amazon in tre colori: Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow. Sarà anche disponibile in due varianti. Prezzi a partire da 599 euro per 8 Gb + 128 Gb; 699 euro per 12 Gb e 256 Gb. Notevoli il giallo. Va riconosciuto.