Arriva Poco M3, un nuovo smartphone low cost con una super batteria Presentato oggi da Poco diventata brand indipendente di Xiaomi. Ha un prezzo inferiore ai 200 euro e una batteria da 6.000mAh di L.Tre.

Poco nasce nel 2018 come brand low cost del produttore cinese Xiaomi. Come è accaduto anche per Redmi, l’azienda è diventata a gennaio dell’anno scorso un marchio indipendente dopo avere venduto complessivamente oltre 6 milioni di telefoni nel mondo. Ne parliamo perché oggi ha lanciato un nuovo device chiamato Poco M3 sotto i 200 euro per l’affollatissima fascia entry-level. Vediamo di cosa si tratta.

Come è fatto

Colpisce la batteria: 6.000 mAh. Per uno smartphone da meno di duecento euro è davvero tantissimo e il senso dovrebbe essere quello di spingere un telefono che sulla carta non dovrebbe mai dare problemi di autonomia. La durata - sostengono i produttori - è di oltre 5 giorni in condizioni di utilizzo leggero e di poco inferiore a 3 giorni in condizioni di utilizzo moderato. Poi ha una tripla fotocamera di cui la principale da 48 Mp, a cui si affianca un sensore macro da 2Mp e uno di profondità da 2Mp. Interessante la concessione di una fotocamera frontale da 8Mp per i selfie per due motivi: in primis le specifiche tecniche sono sempre di più un pezzo della comunicazione verso la community più giovane e poi la centralità dei social nei dispositivi mobili. Chiudiamo la carrellata hardware con il chipset Qualcomm Snapdragon 662 che basta e avanza per uno smartphone di fascia bassa.

Il prezzo è quello che conta

Poco M3 sarà disponibile in Italia in tre colorazioni - Cool Blue, POCO Yellow, Power Black – e in doppia configurazione da 4GB+64GB e da 4GB+128GB rispettivamente al prezzo di 159,9 euro e 179,9 euro. La vendita di entrambe le varianti inizierà il 27 novembre, proprio in occasione del Black Friday, e solo per 24 ore fino a esaurimento scorte, saranno acquistabili su mi.com e su Amazon al prezzo speciale di 129,9 euro e 149,9 euro.