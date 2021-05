Arriva Prisma, l’algoritmo per scovare i fragili non vaccinati: ancora 3,8 milioni di over 60 da immunizzare

3' di lettura

La svolta decisiva per giungere all’immunità di gregge arriverà dall’integrazione a livello nazionale delle banche dati per sapere esattamente chi manca all’appello delle vaccinazioni per combattere il nuovo coronavirus. Insomma per sapere esattamente chi sono i fragili rimasti nell’ombra, per raggiungere chi non si è vaccinato. E non è detto si tratti di no vax. Magari non ci si è vaccinati per incapacità del sistema di raggiungere chi vive in luoghi isolati o chi è svantaggiato e non ha accesso alle piattaforme di prenotazione per mancanza di competenze digitali. O non è in grado di contattare il call center.

Mancano all’appello 3,8 milioni di over 60

In base ai dati aggiornati al 25 maggio di Lab24, l’area visual del Sole24ore.com, gli over 60 da vaccinare sono ancora 3.877.172 (21,68%). Hanno ricevuto due dosi 7,1 milioni di over 60 (40,09%), mentre ne hanno avuta solo una 6,8 milioni (38,24%).

Con il Covid ben 104.595 morti fra gli over 60

Come raggiungere la platea degli over 60 non vaccinati? Che sono poi le persone ritenute più fragili rispetto all’aggressività del nuovo coronavirus, quelli per i quali le conseguenze della malattia sono state terribili. Da Lab 24, l’area visual del Sole24ore.com, emerge che alla data del 19 maggio (ultimo aggiornamento Iss) dei 122.539 morti per Covid-19, ben 104.595 sono over 60. Esattamente 12.345 sono i decessi fra i 60 e i 69 anni (10,1%), 30.733 fra i 70 e i 79 anni (25,1%), 49.855 fra gli 80 e gli 89 anni (40,7%) e 24.007 fra gli over 90 (19,6 per cento).

Prisma, l’algoritmo a caccia dei non vaccinati

Ora arriva un algoritmo per scovarli. Si chiama Prisma ed è pensato dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg ) e Cittadinanza attiva, con alcuni esperti, da Walter Ricciardi a Pier Luigi Lopalco, realizzato da NetMedicaItalia, società informatica della Federazione, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria informatica dell’Università politecnica della Marche. «L’algoritmo - spiega la Federazione - consente di collegare la piattaforma nazionale, quelle regionali e i sistemi gestionali in grado di far sapere ai medici di base quali sono i pazienti vaccinati e quali non lo sono». L’algoritmo è basato sulle soluzioni di intelligenza artificiale che, applicato ai database clinico-assistenziali dei medici di famiglia, «è in grado di fornire indicazioni che, seppur non definitive, supportano il medico a stabilire la priorità nell'esecuzione della vaccinazione. La risorsa è integrata con altri strumenti utili alla gestione completa del percorso di reclutamento attivo del paziente, per l'intero processo vaccinale, ed è già utilizzata da molti medici su tutto il territorio nazionale».