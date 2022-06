Arriva il programma di accelerazione per start up della finanza nel metaverso

Le start up già oggi rappresentano un pilastro nella costruzione del nuovo ambiente digitale e anche i progetti imprenditoriali più piccoli possono giocare un ruolo significativo di crescita della metaverse finance: le start up si trovano infatti al centro di questo percorso e contribuiscono ad aumentare la velocità di innovazione delle grandi aziende.

Metaverse 4 Finance Accelerator è rivolto a start up nazionali e internazionali che siano in grado di realizzare innovazioni disruptive sul mercato attraverso tecnologie applicate alla finanza per il metaverso. Tra i requisiti richiesti alle startup figurano un core team definito, una chiara value proposition, un prototipo pronto per il lancio sul mercato entro 6-10 mesi e un livello di maturità tecnologica Trl (technology readiness level) maggiore o uguale a 6.

L'iniziativa, suddivisa in quattro fasi, si articolerà in un arco temporale di sei mesi: una prima fase di selezione delle migliori start up, cui seguirà un secondo momento di business acceleration per supportare il business plan e individuare le dieci migliori start up selezionate.

Ci sarà poi la fase di validazione tecnica dei prodotti e delle soluzioni per le cinque start up finaliste (che riceveranno un investimento di 100mila euro ciascuna) prima di passare al “matchmaking” che prevede la possibilità di integrare le innovazioni sviluppate all'interno dei processi di aziende operanti nel settore.