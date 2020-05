Arriva il Prosecco Doc Rosé, e va incontro ai nuovi gusti (all’estero ma non solo)

In un’indagine realizzata da Wine Monitor di Nomisma e presentata all’edizione 2019 di Vinitaly all'indomani dell’annuncio dell’intenzione dei produttori di avviare l’iter per inserire la versione rosé del Prosecco emerse che negli Stati Uniti ben il 74% dei consumatori era convinta di aver visto il Prosecco Rosé sugli scaffali e il 46% di loro aveva sostenuto di averlo anche assaggiato. Percentuali leggermente inferiori nel Regno Unito con il 49% degli inglesi che l’aveva intravisto e il 25% che l’aveva testato. Una “allucinazione” dalla quale non ne risultavano esenti neanche gli italiani visto che alla medesima indagine il 54% dei consumatori conosceva il Prosecco rosa e il 23% era certa di averlo bevuto.



Una storia, quella dello “spumante fantasma” che in realtà si spiega in maniera piuttosto semplice. Il punto è che il termine “prosecco” è ormai ovunque utilizzato come sinonimo di spumante e pertanto è accaduto che molti in giro per il mondo abbiano ribattezzato qualsiasi bollicina in rosa “Prosecco rosé”.



La scelta di introdurre una nuova tipologia è poi dettata dall’esigenza di individuare delle leve di differenziazione in quello che è il mare magnum del Prosecco. Basti pensare che lo scorso anno ne sono stati prodotti poco meno di 600 milioni di bottiglie, quasi 500 per il Prosecco Doc ai quali vanno aggiunti i 92 milioni della Docg. E la strada rosa è stata indicata dal magic moment dei vini rosati (compresi gli spumanti) negli Usa dove in quattro anni sono passati da un fatturato di 118 a uno di 496 milioni di dollari con un ritmo di crescita annuo del 43 per cento.