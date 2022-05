Arriva la quinta generazione delle cuffie regine della cancellazione del rumore

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Due processori che controllano otto microfoni per ridurre drasticamente il rumore, in particolare nel range di frequenze medio-alte, e un Auto NC Optimizer, che ottimizza automaticamente la cancellazione del rumore in base all'ambiente. C'è come al solita tanta tecnologia esclusive dentro le nuove cuffie Wh-1000x5 della Sony presentate alcuni giorni fa. Le abbiamo provate e la cancellazione del rumore è forse la caratteristica che più ci ha colpiti. Suono nitido, buoni i bassi, sono più morbide da indossare rispetto al precedente modello. Con o senza cavo, il suono viene riconvertito in alta qualità grazie a Dsee Estreme, una tecnologia che esegue in tempo reale l'upgrade dei file musicali digitali. Supporta anche il 360 Reality Audio. Poi l'autonomia che sulla carta è di 30 ore, nella prova siamo

Buona anche la prova con le telefonate

La novità è l’ottimizzazione per le telefonate. Sony utilizza quattro microfoni beamforming e una struttura di riduzione del rumore basata su AI per isolare la voce. Sono state progettate per regolare automaticamente i parametri audio in base alla situazione, riconoscendo i luoghi frequentati più spesso e impostando il suono ambientale di conseguenza.

Loading...

Le abbiamo provato in metropolitana ed è andata benissimo. Anche se l’audio è sempre un po’ più basso di quanto siamo abituati. Critiche? Non sono leggerissime, e hai sempre un po' paura di romperle. E poi il prezzo: 420 euro non sono poche. Ma parliamo di cuffie di alto livello.