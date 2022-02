Arriva realme Serie 9 Pro, smartphone di fascia media con la super fotocamera di Sony

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un altro piccolo ma significativo primato per ribadire che la crescita a quattro cifre registrata nel 2021 in Europa non è stato un fuoco di paglia. Con la serie realme 9 Pro, realme aggiunge un nuovo esemplare al suo già ricco catalogo e lo presenta con il vanto di essere il primo marchio al mondo ad utilizzare (sul modello Pro Plus con la nuova interfaccia 3.0 basata su Android 12) la fotocamera Sony IMX766 OIS nel segmento degli smartphone di fascia media. Due i modelli che sbarcano sul mercato italiano: il 9 Pro Plus proposto in promozione a partire da 349 euro e il 9 Pro base a 279 euro.

Design camaleontico e chip 5G

Diversi, come confermano i portavoce della casa cinese, i punti di attrazione dei nuovi arrivati, dal caratteristico design “camaleontico” che cambia colore se sottoposto alla luce del sole o ai raggi ultravioletti fino al sensore di impronte digitali integrato nello schermo in grado di rilevare anche la frequenza cardiaca passando per un sistema audio doppio stereo con Dolby Atmos. Spulciando la carta di identità tecnica del modello Pro Plus, nel dettaglio, scopriamo la presenza di un modulo di ricarica da 60 W che consente di ripristinare metà dell'autonomia della batteria in soli 15 minuti. del Soc (System on chip) 5G Dimensity 920 di MediaTek e di uno schermo Amoled Full Hd+ da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Più potente, invece, il motore della famiglia 9 Pro, che può contare su un processore Qualcomm Snapdrago 695 5G in combinazione con 13 GByte di memoria Ram dinamica e un sistema di raffreddamento liquido. Per quanto riguarda lo schermo, le dimensioni sono poco più grandi (6,6 pollici di diagonale) mentre il pannello è a tecnologia Lcd con risoluzione Full Hd+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Fotocamera top

Il realme 9 Pro Plus, come anticipato, si gioca il jolly di una delle migliori fotocamere del segmento: dalla sua la tecnologia proprietaria ProLight Imaging, il sensore Sony IMX766 da 50 megapixel con doppia stabilizzazione dell'immagine e sistema di cancellazione del rumore basato su intelligenza artificiale e sempre sul posteriore un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La camera selfie anteriore è da 16 MP. Praticamente identico il comparto fotografico della serie 9 Pro, con l'unica (grande) eccezione del sensore principale posteriore, che in questo caso è di 64 MP.