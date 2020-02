Arriva il reato di agropirateria, lotta ad ampio raggio contro i falsi alimentari

Tra le novità di rilievo del Ddl non vanno dimenticati i profili che rimandano alla responsabilità della persona giuridica. In particolare, vengono definite le condizioni che esimono l’imprenditore dalla responsabilità penale e amministrativa. Requisiti che richiedono la dimostrazione da parte del titolare dell’impresa di aver tenuto ogni condotta necessaria a evitare rischi, dalla certificazione dell’origine a quella della tracciabilità, fino alla verifica delle informazioni in etichetta.

«Per noi è particolarmente importante – ha commentato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – l’inserimento del concetto di tutela del patrimonio agroalimentare. Perché finora uno dei vuoti normativi riguardava il fatto che mentre in altri settori merceologici la contraffazione di un marchio è già di per sé un reato, nel caso dei prodotti alimentari spesso la contraffazione altera l’origine dei prodotti spacciando ad esempio per made in Italy ciò che non lo è.

E questo configura un vero e proprio “furto di identità” che finora non aveva un riconoscimento nella legge. Con l’introduzione del concetto di tutela del patrimonio agroalimentare si colma questo vuoto». Il provvedimento, come accennato, riprende il lavoro realizzato dall’ex procuratore Caselli e promosso da Coldiretti. Un testo che nella passata legislatura fu approvato in Consiglio dei ministri, ma di cui poi si persero le tracce a causa dello scioglimento delle Camere. Al netto dei venti di crisi ci si augura un percorso diverso per questo provvedimento.