Arriva Royale l'allestimento più lussuoso di Maserati

Soltanto cento esemplari speciali, per un nome che richiama alla grande tradizione del brand: ecco la nuova serie Royale che alla Maserati renderanno disponibili per l'ammiraglia Quattroporte oltre che per il suv Levante e la berlina Ghibli.

Le nuove Maserati speciali si rifanno all'omonima Quattroporte che negli anni 80 rappresentava il top della produzione della Casa del Tridente. Così la nuova serie Royale offrirà la possibilità di assicurarsi un allestimento altamente personalizzato oltre che particolarmente lussuoso.

Le consegne sono previste a partire dal mese di marzo, mentre gli ordini sono già aperti con prezzi a partire da circa 105mila euro per la Ghibli, 112mila euro per la Levante e oltre 137mila euro per la Quattroporte.

Si potranno scegliere le Maserati Royale solo in abbinamento coi motori V6 a benzina e turbodiesel e in due colorazione, Blu Royale e Verde Royale, abbinati a cerchi di lega con finitura Antracite e pinze freno color argento.

Gli interni, in particolare derivano dalla versione GranLusso e sono proposti con rivestimenti in pelle bicolore nero e cuoio oppure con finiture di Pelletessuta “made in Zegna”. Diversi, invece, per ogni modello gli inserti della plancia, tutti caratterizzati dall'effetto lucido: Metal Net per la Levante, Ebano per la Ghibli e Piano Black per la Quattroporte.

Infine la dotazione di serie per tutti i modelli comprende i pacchetti Cold Weather, Premium, Driving Assistance Plus, il tetto elettrico, l'impianto audio Bowers & Wilkins e i vetri posteriori oscurati.