Arriva la settimana di Fed e Bce, i livelli da monitorare

È tornato il sereno sulle Borse internazionali. Tutti i principali listini hanno chiuso la scorsa ottava con il segno più. Particolarmente forte l’azionario Usa con il Nasdaq ed S&P 500 che hanno guadagnato oltre il 3 per cento. A ruota l’Europa con Milano in testa (+3%). Rialzi più contenuti per il mondo Emergente. Il mercato mantiene un’intonazione positiva di fondo anche se la volatilità è più elevata rispetto ai minimi di un mese fa. La settimana entrante è caratterizzata da due appuntamenti ...