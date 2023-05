Arriva Sixt+ il noleggio che non impegna “all-inclusive”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sixt lancia il suo nuovo servizio di noleggio Sixt+ che vuole rispondere alle esigenze degli automobilisti che non vogliono impegnarsi per troppo tempo quando hanno la necessità di avere un'auto per i loro spostamenti. Infatti, prerogativa principale di Sixt+ è che a fronte di una quota d'iscrizione a cui si aggiunge un abbonamento mensile si può scegliere tra city car, berline di lusso, coupé sportive e anche Suv.

E nel prezzo che si paga per il mese di noleggio sono inclusi, assicurazione, immatricolazione ed eventuali costi di officina per manutenzione ed assistenza. Si parte da 599 euro per guidare una Fiat 500 a cui bisogna aggiungere 239 euro di quota di iscrizione al servizio, che viene restituita al termine di sei mesi consecutivi di abbonamento. Il top della proposta Sixt+ è la Land Rover Discovery Sport con cambio automatico per cui bisogna sborsare 1.269 euro al mese. In ogni scheda relativa alle auto che si possono noleggiare sono elencati i servizi inclusi e la franchigia in caso di furto dell'auto.

In pratica quello differenzia Sixt+ da altri servizi di noleggio a lungo termine, è che in questo caso si è vincolati per un solo mese al termine del quale, se l'auto scelta non serve più, si può uscire dall'abbonamento senza pagare alcuna penale. Inoltre, dal secondo mese di noleggio (ed eventualmente anche per i successivi) si può anche cambiare modello di auto, magari per andare in vacanza o perché nel frattempo la famiglia si è allargata.La scelta dell'auto e l'obbligatoria iscrizione al servizio Sixt+ può essere fatta “on demand”, direttamente dal sito Sixt.it o tramite la relativa app Sixt.