Arriva la stablecoin legata all’euro di Celo, entra anche Deutsche Telekom

Per Celo si tratta della seconda stablecoin dopo l’adozione di Celo Dollar (cUSD) lo scorso anno. Con una stablecoin come cEUR, gli utenti possono trasferire denaro più velocemente, in modo più economico e più facile sul proprio smartphone, mettendosi al riparo dall’altissima volatilità delle critpovalute.

Le stablecoin di Celo sono supportate da più asset crittografici nella Celo Reserve, inclusi Bitcoin ed Ethereum. Tramite l’’app è possibile effettuare rimesse peer-to-peer a basso costo tra numeri di smartphone, o includendo nel processo operatori di cash-in e cash-out.

Gli utenti di Celo beneficiano di un'elevata velocità di transazione con tempi di blocco di 5 secondi e commissioni di transazione molto basse, inferiori a 1 centesimo.

Il comparto della finanza decentralizzata (DeFi) com prende una serie di servizi finanziari, dagli exchange per criptovalute al credito alle polizze assicurative, aggirando l’intermediazione dei soggetti classici, permettendo un approccio disintemediato basato sul peer-to-peer.