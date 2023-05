Arriva “Stanze” l’ospitalità low cost di Airbnb

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Quest’anno Airbnb prevede oltre 300 milioni di arrivi e offre «Airbnb stanze», l’ospitalità low cost che riporta la piattaforma Usa alle origini. Al sito sono state inserite una cinquantina di nuove funzioni create sulla base dei desideri dei clienti e dei proprietari. “Stanze” è una nuova categoria, oltre 1 milione di annunci, con nuovi filtri e funzioni per la privacy, che permette di alloggiare in stanze private con una spesa contenuta rispetto alle classiche sistemazioni alberghiere e, secondo i dati di Airbnb, è tra le più popolari, al terzo posto tra le più prenotate. A sceglierla sono soprattutto i viaggiatori solitari e i millennial. Secondo la piattaforma nel 2022 il prezzo medio per chi viaggia da solo o in coppia era di 100 dollari a notte mentre per chi aveva scelto l’Italia il costo, incluse le tasse e commissioni, era di 71 euro a notte. Sempre nello stesso anno le notti prenotate in stanze private sono aumentate del 90% rispetto l’anno precedente. Per quanto riguarda gli italiani che offrono ospitalità l’anno scorso hanno complessivamente guadagnato oltre 124 milioni di euro con una media per stanza privata di più di 1.300 euro. Un reddito extra che aiuta a fare quadrare i conti di casa e affrontare l’inflazione, il carovita. In vista dell’estate chi sceglie Airbnb ha già pianificato il soggiorno in oltre 72mila destinazioni. Gli italiani cercano sole, passeggiate e panorami mozzafiato. Sono anche state individuate le destinazioni più ricercate dai viaggiatori italiani. Il primo posto è conquistato da Portoferrario, seguono il Salento e Carloforte in Sardegna. Al quarto posto ecco Napoli che precede l’Isola del Giglio e la Capitale.

Le nuove funzioni di Airbnb

La piattaforma è stata arricchita con oltre 50 funzioni tra cui:

● Profilo dell’host: Il profilo dell’host sarà una funzione esclusiva della categoria Stanze, in modo che tutti gli ospiti si possano sentire a proprio agio soggiornando a casa di un’altra persona. Basterà selezionare l’icona dell’host per visualizzare maggiori informazioni personali condivise dell'host, tra cui la professione, curiosità personali e molto altro ancora.

● Categoria Stanze: con una nuova categoria dedicata e una selezione di 1 milione di annunci, le stanze private saranno più facili da individuare. Ogni annuncio include dettagli sugli spazi condivisi come la cucina, il soggiorno o il giardino.

● Airbnb ha aggiornato il filtro “Tipo di alloggio”, in modo da facilitare la ricerca. Grazie

a un filtro per il prezzo ottimizzato - che ora si aggiorna in base alle proprie preferenze - è inoltre possibile visualizzare chiaramente il prezzo medio.

● Nuove funzioni per la privacy: quando si condivide una casa, la privacy è importante. Per

questo tutti gli annunci della categoria Stanze indicheranno chiaramente se la porta della camera da letto è dotata di serratura. La pagina dell’annuncio mostrerà anche se il bagno è condiviso o privato, e se durante il soggiorno saranno presenti all'interno dell’abitazione altre persone oltre all’host.

● Istruzioni chiare per il check-out: gli ospiti visualizzeranno le istruzioni per il check-out nella pagina dell’annuncio prima di prenotare, e riceveranno un promemoria prima di lasciare la casa. Al momento di scrivere la recensione potranno anche segnalare se, a loro avviso, l’host ha espresso delle richieste eccessive. Gli annunci che per questo motivo riceveranno frequenti basse valutazioni da parte degli ospiti, verranno rimossi da Airbnb.

● Mappe migliorate: Airbnb ha velocizzato le prestazioni delle mappe (attualmente utilizzate da oltre l'80% degli ospiti), aggiungendo segnaposto fissi quando si ingrandiscono e si rimpiccioliscono, e aumentato il numero dei risultati mostrati.

● Nuova interfaccia delle wishlist: le liste dei preferiti ora possono contare su un'interfaccia tutta nuova, una funzione di salvataggio con un solo clic e un calendario migliorato che mostra la disponibilità degli alloggi salvati nell’elenco dei preferiti. Gli ospiti possono anche aggiungere delle note, per aiutare a ricordare il motivo per cui sono state salvate.

● Soggiorni mensili più semplici e convenienti: per soggiorni superiori ai tre mesi, Airbnb ridurrà in maniera significativa il costo del servizio a carico dell'ospite a partire dal terzo mese in poi. Gli ospiti negli Stati Uniti potranno anche risparmiare per soggiorni superiori a un mese pagando dal proprio conto bancario. In più, il nuovo bottone “Mesi” presenta un’interfaccia completamente rinnovata che facilita la ricerca di alloggi in un intervallo da 1 a 12 mesi.

● Assistenza clienti prioritaria durante il soggiorno: verrà introdotto un team di supporto

dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l’accesso prioritario durante il soggiorno, con l’obiettivo di rispondere al 90% delle chiamate in inglese in due minuti o meno.

● Pagamento posticipato: grazie alla nostra collaborazione con Klarna, gli ospiti negli Stati Uniti e in Canada potranno pagare in quattro rate senza interessi nell’arco di sei settimane. Per le prenotazioni superiori ai 500 dollari sarà possibile richiedere il pagamento mensile (solo negli Stati Uniti). Nel corso dell’anno, questa opzione verrà resa disponibile anche in altri paesi.

● Credito per la riprenotazione immediata: se un host dovesse cancellare la prenotazione a meno di 30 giorni dall’inizio del soggiorno, nella maggior parte dei casi l’ospite riceverà un credito immediato che potrà utilizzare per riprenotare immediatamente un altro alloggio.

Ci sono anche 25 migliorie per gli host, tra cui nuovi strumenti per impostare prezzi

più competitivi, aggiungere facilmente sconti settimanali o mensili e la possibilità di confrontare i propri annunci con altri simili in zona. Verrà introdotta anche la visualizzazione annuale del calendario, la facoltà di inserire rapidamente le istruzioni per il check-out e di visualizzare le conferme di lettura in modo più semplice, nuove risposte rapide nei messaggi e altro.