Green pass, le misure allo studio e pressing sul fronte vaccinale

Si fa sempre più ampia la platea di chi invoca il Super green pass e in tempi assai ravvicinati governatori ed esponenti dell’Esecutivo cominceranno a delineare la forma del nuovo certificato verde. «Servono misure il prima possibile», chiede il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. L’incontro con il Governo è previsto a breve ma non è stato fissato, è probabile che si tenga martedì 23 novembre. Alla riunione Regioni-Governo seguiranno una serie di verifiche tecniche, poi la cabina di regia e il Consiglio dei ministri, forse giovedì 25.

Le misure allo studio

Potrebbero essere decisi alcuni provvedimenti, come la riduzione della validità del green pass a 9 mesi e l’obbligo delle terze dosi per sanitari e personale delle Rsa. Allo stesso tempo non è escluso che Palazzo Chigi decida di rimandare tutto alla settimana successiva, varando un unico pacchetto. Una cosa comunque è certa: la stretta nei confronti dei non vaccinati non si applicherà per gli uffici o i mezzi pubblici, di cui si era parlato, come ribadito dallo stesso ministero delle Infrastrutture.

Altolà dei sindacati

L’idea è stata cassata anche dai sindacati di categoria, secondo i quali senza personale ad hoc i controlli sarebbero impossibili. «Se si pensa di incaricare gli autisti di controllare i Green pass si è completamente fuori strada - dicono -. Servirebbe assumere personale addetto». Ma la stretta appare inevitabile. «L’alternativa - dicono quasi all’unisono il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga - è la chiusura», con la conseguente pesante ripercussione sul Natale. Non è un caso, infatti, che più di 1 italiano su 10 - secondo le stime di Coldiretti - abbia deciso di anticipare lo shopping per i regali da mettere sotto l’albero.

Pressing sul fronte vaccinale

Continua intanto il pressing per allargare la platea degli immunizzati il più possibile: da oggi apre ufficialmente la somministrazione della terza dose per gli over 40, con 10 giorni di anticipo rispetto a quanto inizialmente programmato.

Un’evidente voglia di accelerare per garantire a gran parte della popolazione il ripristino della piena copertura contro il virus. Escluso ormai il ricorso all’obbligo vaccinale per tutti - misura che non convince né palazzo Chigi né una larga fetta dei governatori - si ragiona al massimo per un obbligo esteso a determinate categorie, ma sul tavolo dell’imminente riunione tra Draghi, Gelmini, Speranza e i Governatori ci saranno soprattutto le nuove misure per il cosiddetto “Super green pass”.

Il rischio di «chiudere tutti»

L’intenzione, com’è noto, è quella di vietare ai No vax l’accesso ai servizi di socialità, come cinema, teatri o ristoranti, in caso di cambio di colore delle Regioni. Prospettiva che, al momento, non appare all’orizzonte, ma che comunque potrebbe verificarsi, e anche presto, se è vero - come dicono gli esperti - che la quarta ondata farà triplicare i casi dai 10mila di oggi a 30mila.

Quella del Super green pass, dunque, è una decisione che, spiega Fedriga, potrà da un lato «convincere anche gli ultimi indecisi» e dall’altro «dare certezza alle imprese, alle quali non possiamo dire “vediamo in che zona sarete e se terrete aperto o no”». «Se noi non interveniamo - sottolinea - il risultato è che se una Regione passa in zona arancione o rossa è chiuso a prescindere per tutti».

Concetto ribadito dal ministro degli Esteri, Di Maio: «L’alternativa al Green pass e ai vaccini è chiudere tutto e questo non ce lo possiamo né permettere né lo vogliamo».