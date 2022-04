Arriva il suv Grecale: per Maserati il futuro è soltanto elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 resterà negli annali di Maserati, nonostante non ci sia nessuno anniversario importante. Il motivo è legato ai modelli presentati, a partire dal tanto atteso suv Grecale ma soprattutto alla prima elettrica prodotta dal brand del Tridente con l’arrivo della GranTurismo Folgore che apre il nuovo corso a zero emissioni. Prima di scoprire come evolverà nei prossimi anni il costruttore fondato a Bologna nel 1914, occhi puntati sulla Grecale pronta a contribuire ad una crescita delle vendite dopo le 24.269 vetture consegnate nel 2021 in crescita del 41% rispetto all’anno precedente ma ancora molto lontane dalle quasi 50mila del 2017.

Nello specifico il suv Maserati, realizzato sulla piattaforma (modificata) dell’Alfa Romeo Stelvio, sarà disponibile nella versione Gt, equipaggiata con un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 cavalli; nella versione Modena, con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 cv e nella performante versione Trofeo con il V6 da 530 cavalli.

La gamma Grecale verrà in seguito completata con la versione completamente elettrica, dotata di tecnologia a 400 Volt e pronta ad essere presentata nel 2023. L’arrivo del nuovo suv a zero emissioni rientra nel piano di investimenti da 2.5 miliardi di euro annunciato nel 2020, pronto a trasformare Maserati in un marchio completamente elettrico a partire dal 2030 e confermando il ruolo centrale all’interno di Stellantis. Unico brand luxury nella galassia dei 14 marchi, sarà il portabandiera dell’intero gruppo in materia di elettrificazione ad alte prestazioni andando così a sfidare i rivali di Porsche e i nuovi produttori di supercar elettriche.

La plancia della Maserati Grecale GT

Se la trasformazione del marchio è iniziata con la produzione della supersportiva MC20, l’arrivo di Grecale e la nascita della gamma elettrica Folgore aggiungeranno tasselli fondamentali. Entrando nel dettaglio della transizione elettrica, sarà la nuova GranTurismo Folgore da 1200 cavalli e impianto a 800 Volt a inaugurare il nuovo corso del brand modenese, pronto ad abbandonare pistoni e cilindri in favore di motori elettrici a batterie agli ioni di litio. Come anticipato da Carlos Tavares in occasione del piano strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis, dal 2024 verranno presentati solo modelli elettrici e dall’anno successivo tutti le versioni avranno una versione 100% elettrica. Oltre a GranTurismo e GranCabrio, prodotte nel polo produttivo di Mirafiori e in vendita dal 2023, l’elenco dei modelli elettrici si amplierà con la supersportiva MC20 Bev (battery electric Vehicle) e a metà del decennio con le nuove Quattroporte e Levante elettriche. Questi due modelli saranno anche i primi a portare su strada una Maserati dotata di guida autonoma di livello 3, ovvero dove il pilota deve rimanere vigile ma può staccare le mani dal volante. Nessuna erede invece per Ghibli, attualmente secondo modello più venduto ma destinato a non essere rinnovato.

Oltre alla nuova gamma cambierà anche la rete di vendita di Maserati, grazie a nuove concessionarie pronte a offrire una nuova esperienza ai clienti dando maggiore spazio alla personalizzazione attraverso il programma Fuoriserie.