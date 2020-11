Arriva il (vero) Single’s Day dopo prevendite già da record Più di 100 marchi - tra cui Nike, Adidas, Apple, L'Oréal, Estée Lauder and Lancôme – hanno totalizzato vendite per 100 milioni di remimbi (oltre 12 milioni di euro) nei primi 111 minuti di Red. Moda

L’appuntamento ufficiale è l’11 novembre, ma i record cominciano già a prendere forma. Alibaba - creatore del Single’s day, giornata cinese dello shopping online per eccellenza - quest’anno ha anticipato l’evento con una tre giorni (1-3 novembre) di “prevendite”.

Risultato: più di 100 marchi - tra cui Nike, Adidas, Apple, L'Oréal, Estée Lauder and Lancôme – hanno venduto prodotti per 100 milioni di remimbi (oltre 12 milioni di euro) nei primi 111 minuti . I prodotti beauty hanno realizzato vendite (Gmv) per 10 miliardi di remimbi, quasi 1,3 miliardi di euro, e in solo un’ora hanno messo a segno un+150% rispetto allo stesso periodo del 2019. I beni di importazione hanno registrato una performance molto positiva: il 1°novembre Tmall Global ha registrato un valore delle vendite in salita del 90% rispetto al 2019.

Scaldati i motori, è ora del “vero” Single’s day , con due milioni di prodotti in vendita solo su Tmall. Non si tratta solo di sconti, ma soprattutto di prodotti in edizione speciale o limitata. Questa edizione, oltretutto, varcherà i confini della Repubblica Popolare con eventi 11/11 anche sulle piattaforme Alibaba che vendono all’estero come Aliexpress, Lazada (attivo nel sud est asiatico) e Daraz.