Arriva Watches of Italy, mostra mercato di piccoli brand indipendenti

La passione per tutto il mondo delle lancette, dai marchi di nicchia ai pezzi di ricambio, è talmente radicata nel nostro paese che anche piccole realtà svizzere hanno aderito al nuovo format fieristico

Il fine settimana del 26 e 27 settembre al Museo delle Macchine Agricole “Orsi” di Tortona (in via Emilia 446) si svolgerà la prima edizione della mostra/mercato Woi – Watches of Italy. Si tratta di un evento patrocinato dalla cittadina piemontese che ospiterà una 50ina di piccoli brand indipendenti dall'anima italiana tra produttori di orologi o di accessori, ricambi e tutto quanto sia legato al settore delle lancette.



Meccaniche Veloci Genève, ad esempio, pur avendo una produzione 100% Swiss Made, ha aderito all'iniziativa perché, come spiega Cesare Cerrito, ceo del marchio: «L'idea di una manifestazione all'insegna del tricolore mi ha coinvolto subito. La nostra anima italiana e le nostre origini sono un elemento fondamentale del dna dell'azienda. Di italiano abbiamo il design, il gusto, la passione per la meccanica oltre alla creatività tipica del nostro Paese».

Queste realtà, che hanno fatto gruppo, sul finire del 2019 hanno deciso di presentare un format fieristico con l'obiettivo di dare visibilità a quegli operatori italiani che vivono di orologeria ma che da soli difficilmente avrebbero potuto sostenere le spese per ritagliarsi uno spazio nell'ambito delle kermesse orologiere già avviate.

La due giorni di Tortona dovrebbe essere il primo passo di una strategia più ad ampio raggio che prevede che il brand Woi – Watches of Italy ampli il proprio raggio d'azione realizzando altre mostre/mercato, incontri e raduni in modo da far crescere il network dei marchi aderenti e attirare un numero sempre maggiore di appassionati. Magari arrivando a presenziare come entità unica agli eventi internazionali di settore.

Tra i brand che saranno a Tortona, anche Brera Orologi, Kienzle Italia e Fonderia LAB. A margine della fiera è stata organizzata una lotteria benefica con premi donati dagli espositori, tra orologi unici e accessori, i cui proventi verranno devoluti ad associazioni e comitati impegnati con gli ospedali Policlinico “San Matteo” di Pavia e Ospedale Civile “SS. Antonio E Margherita” di Tortona. L'ingresso alla fiera sarà gratuito e, per seguire le norme anti-covid, oltre a tutte le precauzioni ormai usuali, potranno essere presenti allo stesso momento fino a un massimo di 200 visitatori.