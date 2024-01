Arriva il Wi-Fi 7, la banda ultralarga senza fili conquista case e uffici

Ascolta la versione audio dell'articolo

È arrivato ufficialmente il Wi-Fi 7 che utilizza una banda ultra larga per collegare i dispositivi di casa ma anche in applicazioni aziendali e industriali. Molteplici i vantaggi tra cui la maggiore affidabilità nel gestire grandi volumi di dati, il throughput elevato e latenza deterministica. La Wi-Fi Alliance ha definito i requisiti tecnici dello standard 802.11be e ora al Ces di Las Vegas tutti i principali produttori di elettronica di consumo, prodotti hi tech e IoT presentano i dispositivi che supportano il nuovo standard garantendo la retro compatibilità con i precedenti standard.

Quest’anno dovrebbero essere venduti oltre 233 milioni di dispositivi mentre nel 2028 si raggiungeranno i 2,1 miliardi di apparecchi. Smartphone, pc, tablet, router e access point (ap) saranno le prime famiglie di apparecchi che implementeranno il Wi-Fi 7 insieme alle apparecchiature customer premise (cpe) e le apparecchiature di realtà aumentata e virtuale che continueranno a guadagnare terreno sul mercato. Wi-Fi certified 7 spinge i confini della connettività wireless odierna e il logo Wi-Fi certified™ aiuta a garantire che le funzionalità avanzate siano implementate in modo coerente per offrire esperienze utente di alta qualità. Tra i fornitori delle soluzioni che supportano il nuovo protocollo ci sono aziende come Broadcom, CommScope Ruckus Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek e Qualcomm costituiscono il banco di prova per la certificazione e sono tra i primi dispositivi Wi-Fi certified 7.

Cosa offre in più

Il nuovo standard introduce una serie di funzionalità avanzate tra cui:

● Canali a 320 MHz disponibili in paesi come l’Italia che mettono a disposizione la banda 6 GHz per eliminare le interferenze

● I canali Wi-Fi ultra-wide raddoppiano le dimensioni dei canali più ampi di oggi per facilitare la velocità dei dispositivi multigigabit e un throughput elevato

● Multi-link operation (Mlo): consente ai dispositivi di trasmettere e ricevere dati simultaneamente su più collegamenti per una maggiore velocità effettiva, una latenza ridotta e una migliore affidabilità