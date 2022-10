Arrivail glossario per orientarsi tra le parole del motorsport

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'automobilismo è uno sport molto tecnico con un linguaggio ben specifico, tanto che a volte può essere difficile per un principiante comprendere di cosa piloti, capisquadra o commentatori stiano parlando. Inoltre, i continui cambi di regolamento e le novità tecnologiche impongono anche ai più appassionati un continuo aggiornamento rispetto ai termini da conoscere per capire appieno le dinamiche delle gare. Per questo motivo, gli esperti di Babbel, azienda dedicata all'apprendimento delle lingue con lezioni su app e live, hanno creato un glossario che raccoglie alcune delle parole chiave inerenti le competizioni automobilistiche.

Linguaggio come strumento di creazione della community

Gli appassionati di automobilismo quando parlano tra di loro a volte usano termini sconosciuti ai più. E questo strumento, il linguaggio appunto, ha un elevato potere aggregativo che contribuisce ad alimentare un senso di appartenenza a una comunità legata alla medesima passione. Pertanto, è il codice tecnico utilizzato da “chi se ne intende” di quella disciplina. In questo modo nascono anche le community di tifosi e addetti ai lavori.

Il rischio è, però, che il significato di alcuni tecnicismi resti opaco ai meno esperti. A tal proposito, Babbel ha pensato di creare un glossario per abbattere tale ostacolo e rendere noto a tutti il significato di alcuni termini utili a comprendere meglio le dinamiche del motorsport a quattro ruote.

Tra termini storici e novità

La costante evoluzione delle gare automobilistiche ha dato vita ad un linguaggio che intreccia parole ricche di storia a neologismi in continuo aggiornamento. Per esempio, quando si parla di gare in pista, la parola Paddock è ricorrente e indica l'area del circuito che ospita il personale tecnico e le attrezzature delle squadre, il catering, i media, i commissari di gara e altre strutture indispensabili all'organizzazione. Il termine viene anche usato con una connotazione più generica per riferirsi al dietro le quinte e alle varie figure coinvolte (piloti, meccanici, addetti ai lavori, etc.). Questa è una zona di lavoro esclusiva dove poche persone non addette ai lavori possono accedere. E, sempre parlando delle gare in circuito, il Pole man è il pilota che si è aggiudicato la “pole position”, ovvero la prima posizione sulla griglia di partenza. Quante volte si è sentita la parola “stint”, che in inglese indica un periodo di tempo limitato. Questa indica nelle competizioni automobilistiche una porzione di gara tra i vari “pit stop”, ovvero le fermate che i piloti effettuano per fare rifornimento di carburante o cambiare gli pneumatici.

Più in generale per le competizioni, ricordiamo alcune parole tra cui: parco chiuso, un'area di parcheggio sicura dove le vetture devono essere lasciate dopo gare e qualifiche, senza che i team possano effettuare alcuna manutenzione o riparazione; gap, divario fra due piloti durante la gara, spesso indicato in secondi.