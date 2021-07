Arrivano 446 milioni per il cablaggio delle scuole: ecco come fare richiesta e gli interventi possibili

Gli interventi finanziabili

Gli interventi ammissibili sono quelli che prevedono la realizzazione o il potenziamento delle reti locali cablate e wireless degli edifici scolastici, utilizzate dalle scuole a fini didattici e amministrativi (compresa la fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l'accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti), fornitura e installazione di gruppi di continuità, posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori. Gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Massimali di spesa

L'importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti, come risultanti all'anagrafe presso il ministero dell'Istruzione, e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza dell'istituzione scolastica, come risultanti dall'anagrafe dell'edilizia scolastica.

Bando “a sportello”

Il bando è “a sportello”: saranno ammesse a finanziamento le candidature che rispettano i requisiti dell'avviso, sulla base dell'ordine cronologico della data e dell'orario di presentazione, fino al limite delle risorse disponibili.