Arrivano al 94% i contribuenti sotto i 50mila euro di reddito

Pochi (o pochissimi) ricchi, milioni e milioni di poveri. Poi molti altri che non sono né ricchi né poveri. La “piramide” del fisco sembra avere una struttura piuttosto simile in tutti i paesi: in alto, al vertice della piramide, staziona un manipolo più o meno ampio di contribuenti molto facoltosi e decisamente abbienti, in termini di reddito dichiarato (il patrimonio, ovviamente, è altra cosa). Scendendo, si colloca un gruppo di individui/famiglie che hanno meno (o molto meno) dei ricchi, ma che “stanno bene”. Poi più giù, alla base della piramide, si incontra una moltitudine di persone che vive con poco, talvolta con molto poco.

I dati raccolti nell’inchiesta del Sole 24 Ore del Lunedì sui redditi dichiarati in alcuni paesi, confermano – pur con alcuni distinguo – una fortissima concentrazione dei contribuenti nelle fasce di reddito più basse. In Italia, il 56% delle dichiarazioni fiscali espone un reddito complessivo inferiore a 20mila euro. E fa sempre un certo effetto ricordare che ben 94 italiani su 100 hanno un reddito individuale che non supera i 50mila euro: certamente pesa molto l’elevata incidenza dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.

In Francia, al di sotto dei 20mila euro si colloca il 52% delle dichiarazioni (si tratta di singole persone o di famiglie fiscali, come la normativa prevede) ma nessun paese fa peggio della Spagna: quasi il 60% dei contribuenti non supera i 21mila euro di reddito dichiarato.

Le proporzioni cambiano nei paesi con un più elevato numero di ricchi, che mostrano un minor affollamento di contribuenti nelle classi reddituali più basse. In Germania, a esempio, il 36,9% dei soggetti – pari a 15,3 milioni – ha reddito inferiore a 20mila euro e fino a 50mila si trova circa il 75% dei contribuenti. Da segnalare il caso della Gran Bretagna: la concentrazione più alta di contribuenti non è nella fascia fino a 20mila sterline (il 33,6%), bensì nella fascia da 20mila a 50mila sterline, dove si colloca più di un contribuente su due.

In questi paesi, di conseguenza, si segnala una presenza più significativa di contribuenti nelle classi di reddito centrali, grosso modo da 70mila a 150-200mila euro (o altre valute) di reddito. La Germania, tra 70 e 125mila euro, conta ancora il 10% dei contribuenti (coppie o single); la Svizzera ha il 25% di soggetti tra 70mila e 200mila franchi, idem gli Stati Uniti, che tra 75mila e 200mila dollari di reddito hanno oltre 36 milioni di contribuenti, più di un quinto del totale. In Italia, sopra i 70mila siamo di poco sopra il 2%, al livello della Spagna ma piuttosto distanti da Austria e Francia (che, come accennato, tassa il foyer fiscal, cioè il “nucleo fiscale”).